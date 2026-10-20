Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Al Hilal v Al Hazem - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

3 jam yang mempersulit misi Al Hilal di laga puncak melawan Al Qadsiah

Al Qadsiah vs Al Hilal
Al Qadsiah
Al Hilal
Saudi Pro League
Arab Saudi

Al-Zaeem menjalani laga berat

Klub Al Hilal mengalami krisis logistik menjelang laga puncak yang dinanti-nantikan melawan Al Qadsiah di Liga Roshn Saudi.

Al Hilal akan bertandang ke markas Al Qadsiah, Jumat mendatang, di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd di Dammam, pada pekan kesebelas Liga Roshn.

Surat kabar "Al Riyadiyah" Saudi menyebutkan bahwa rombongan Al Hilal akan berangkat ke Dammam untuk menghadapi Al Qadsiah pada lusa, Kamis, melalui perjalanan darat menggunakan bus, di tengah sulitnya perjalanan melalui udara akibat kondisi saat ini.

Hal itu berarti rombongan klub ibu kota tersebut membutuhkan waktu perjalanan yang bisa mencapai 4 jam dengan bus, bukan satu jam melalui pesawat, bertambah 3 jam.

Setelah itu, rombongan Al Hilal akan tetap berada di Dammam, untuk kemudian menuju ibu kota Qatar, Doha, guna menghadapi tim Al Shamal, Selasa mendatang, pada pekan ketiga fase liga turnamen Liga Champions Asia Elite.

Laga ini dianggap sangat penting bagi Al Hilal, demi mempertahankan posisi puncak klasemen, di mana mereka memuncaki tabel dengan 24 poin, unggul dua poin atas Al Qadsiah yang berada di peringkat kedua.

Al Qadsiah bisa saja kembali ke puncak dengan memainkan satu pertandingan tambahan sebelum menghadapi Al Hilal, yaitu jika mereka menang atas Al Taawoun, hari ini Selasa, pada pekan kesepuluh Liga Roshn.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google