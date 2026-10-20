Klub Al Hilal mengalami krisis logistik menjelang laga puncak yang dinanti-nantikan melawan Al Qadsiah di Liga Roshn Saudi.

Al Hilal akan bertandang ke markas Al Qadsiah, Jumat mendatang, di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd di Dammam, pada pekan kesebelas Liga Roshn.

Surat kabar "Al Riyadiyah" Saudi menyebutkan bahwa rombongan Al Hilal akan berangkat ke Dammam untuk menghadapi Al Qadsiah pada lusa, Kamis, melalui perjalanan darat menggunakan bus, di tengah sulitnya perjalanan melalui udara akibat kondisi saat ini.

Hal itu berarti rombongan klub ibu kota tersebut membutuhkan waktu perjalanan yang bisa mencapai 4 jam dengan bus, bukan satu jam melalui pesawat, bertambah 3 jam.

Pertandingan berikutnya ALQ Saudi Pro League 14.00 HIL

Setelah itu, rombongan Al Hilal akan tetap berada di Dammam, untuk kemudian menuju ibu kota Qatar, Doha, guna menghadapi tim Al Shamal, Selasa mendatang, pada pekan ketiga fase liga turnamen Liga Champions Asia Elite.

Laga ini dianggap sangat penting bagi Al Hilal, demi mempertahankan posisi puncak klasemen, di mana mereka memuncaki tabel dengan 24 poin, unggul dua poin atas Al Qadsiah yang berada di peringkat kedua.

Al Qadsiah bisa saja kembali ke puncak dengan memainkan satu pertandingan tambahan sebelum menghadapi Al Hilal, yaitu jika mereka menang atas Al Taawoun, hari ini Selasa, pada pekan kesepuluh Liga Roshn.