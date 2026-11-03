Nama penyerang muda asal Prancis, Junior Kroupi, kembali menjadi sorotan di bursa transfer Eropa setelah ia memulihkan performanya bersama Bournemouth pascacedera yang membuatnya absen dari lapangan pada awal musim, sehingga kembali membangkitkan minat sejumlah klub besar benua ini untuk merekrutnya.

Menurut laporan surat kabar Inggris, "Mirror", Arsenal memantau perkembangan sang pemain untuk bersiap bergerak merekrutnya selama jendela transfer musim dingin pada Januari mendatang, sejalan dengan keinginan Mikel Arteta memperkuat opsi menyerangnya. Sementara itu, klub London tersebut memperkirakan adanya persaingan dari Bayern Munich dan Paris Saint-Germain dalam perburuan ini.

Arsenal Bergerak, Bayern dan Paris dalam Pantauan

Arteta sedang mencari penyerang yang mampu mengisi lebih dari satu posisi di lini depan, dan inilah yang menjadikan Kroupi sebagai pilihan yang sesuai dengan ambisi pelatih asal Spanyol tersebut, terlebih setelah sang pemain menampilkan musim perdana yang mencolok di Liga Inggris, dengan mencetak 13 gol dalam 33 pertandingan.

Arsenal bukan satu-satunya klub yang memantau penyerang asal Prancis itu selama beberapa bulan terakhir, sebab namanya juga dikaitkan dengan minat Bayern Munich dan Paris Saint-Germain, serta Barcelona sebelumnya, dengan masuknya klub-klub lain dalam daftar pemantau, mengingat kemampuan yang ia tunjukkan meski usianya masih muda.

Barcelona Mencoba Dua Kali, Bournemouth Menolak

Barcelona sempat menempatkan Kroupi dalam perhitungannya pada musim panas lalu, sebagai opsi alternatif untuk pemain Argentina, Julian Alvarez, yang tetap menjadi target penyerang utama klub Katalan tersebut.

Surat kabar Prancis, "L'Equipe", mengungkap pada Juli lalu bahwa Barcelona mengajukan dua tawaran untuk merekrut sang pemain, yang masing-masing bernilai kurang dari 100 juta euro, tetapi Bournemouth menolak kedua upaya tersebut, dengan mempertahankan penyerangnya yang telah mencuri perhatian begitu kuat pada musim perdananya di Liga Inggris.

Laporan media kala itu juga mengindikasikan bahwa Kroupi antusias dengan gagasan pindah ke Barcelona, terutama karena sebuah foto lama dirinya mengenakan jersey klub Katalan tersebut tersebar luas di media sosial, bersamaan dengan kabar ketertarikan manajemen Joan Laporta untuk merekrutnya.

120 Juta Euro, Angka yang Mempersulit Misi

Nilai finansial tampaknya menjadi salah satu kendala paling menonjol bagi klub-klub yang ingin merekrut penyerang asal Prancis itu, sebab namanya selama musim panas lalu dikaitkan dengan Tottenham, di tengah laporan yang menyebutkan bahwa Bournemouth menilainya sekitar 120 juta euro.

Cedera pada kaki sempat mengganggu awal musim sang pemain tahun ini dan membuatnya absen dari lapangan untuk beberapa waktu, sebelum akhirnya ia kembali tampil bersama Bournemouth belum lama ini, sehingga kemunculannya kembali membangkitkan minat klub-klub besar dan membuka kembali berkas masa depannya lebih awal.