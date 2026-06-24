120 juta... Barcelona menanggapi tawaran dari Arab Saudi untuk Rafeina

FC Barcelona dengan tegas menolak gagasan untuk menjual pemain asal Brasil, Raphinha, selama bursa transfer musim panas mendatang, mengabaikan minat dari klub-klub Liga Saudi.

Meskipun ada kekhawatiran yang semakin meningkat terkait cedera berulang yang dialaminya, situs Fichajes mengutip laporan surat kabar "Marca" yang menyebutkan bahwa Barcelona menganggap Raphinha (29 tahun) sebagai bagian tak terpisahkan dari rencana masa depan, dan bahwa manajemen tidak bersedia mempertimbangkan tawaran apa pun untuk merekrutnya, baik dari Al-Hilal, Al-Nassr, maupun klub Saudi lainnya.

Dilaporkan pula bahwa klub Neom, yang baru saja promosi ke Liga Roshen, mengajukan tawaran besar untuk merekrut Rafeinha: 100 juta euro sebagai pembayaran tetap ditambah 20 juta euro sebagai pembayaran variabel.

Meskipun dampak ekonomi dari kesepakatan tersebut besar, tanggapan Barcelona langsung menegaskan bahwa Raphinha adalah pemain yang tidak bisa diganggu gugat, dan prioritas utama adalah stabilitas proyek olahraga dan tim.

Meskipun penampilannya tidak stabil dan musim ini diwarnai cedera berulang, yang terbaru adalah cedera otot paha belakang saat membela timnas Brasil di Piala Dunia, Barcelona tetap yakin bahwa sang pemain mampu kembali ke performa terbaiknya, terutama karena ia tidak menunjukkan keinginan untuk hengkang.

Baca juga:

Video: Kane membuat semua orang tercengang... Apakah pesulap Ghana itu menepati janjinya?

Bagaimana ia menjawab pertanyaan sulit itu?.. Pelatih Portugal menanggapi perbandingan antara Messi dan Ronaldo

