12 menit yang menjelaskan krisis: bintang Barcelona di ambang kepergian pada Januari

Sebuah laporan media Spanyol pada hari Selasa menyebutkan bahwa pemain Barcelona ini semakin dekat untuk meninggalkan klub Catalan tersebut pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Surat kabar "AS" menyatakan bahwa Liverpool masih sangat berminat untuk mendatangkan Alejandro Balde dari Barcelona, dan akan melanjutkan upayanya untuk merampungkan transfer tersebut pada Januari mendatang.

Laporan itu menyebutkan bahwa Chelsea dan Milan juga berupaya mendatangkannya selama periode transfer musim dingin. Terlebih lagi, Paris Saint-Germain bersiap mengajukan tawaran senilai 40 juta euro untuk memenangkan jasanya pada bursa transfer mendatang.

Bek kiri itu kini berpikir untuk meninggalkan klub Catalan tersebut setelah posisinya menurun dalam perhitungan sang pelatih, Hansi Flick.

Balde masih ingin meraih kesuksesan bersama Barcelona, namun kepindahan kini tampak sebagai kemungkinan yang sangat terbuka mengingat situasinya saat ini.

Balde hanya tampil selama 12 menit dengan kostum Barcelona musim ini di seluruh ajang, hal yang mendorongnya untuk berpikir serius menerima salah satu tawaran yang datang kepadanya untuk hengkang pada Januari mendatang.