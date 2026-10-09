Di tengah meningkatnya tekanan terhadap Manchester City menyusul vonis bersalah dalam kasus 115 tuduhan pelanggaran keuangan, pelatih Enzo Maresca tampil membela klub, menegaskan bahwa gelar-gelar yang diraih tidak ternoda sedikit pun, serta kembali menyatakan keyakinannya pada kemampuan manajemen untuk memenangkan banding dan menutup berkas kontroversial tersebut.

Maresca, dalam konferensi pers hari Jumat, mengatakan bahwa dirinya yakin 100% pada para pemilik klub, chief executive, dan direktur olahraganya, sembari menekankan bahwa keyakinan ini merupakan salah satu alasan utama di balik keputusannya mengambil alih tanggung jawab kepelatihan.

Ia menambahkan: "Saya sudah berbicara dengan klub, dan kami semua yakin akan kemampuan kami untuk melewati kasus ini. Dan mungkin waktu yang tepat untuk membicarakannya lagi adalah ketika kami memenangkan banding."

Pelatih asal Italia itu menolak untuk meragukan keabsahan pencapaian Manchester City, seraya menegaskan bahwa dirinya benar-benar memahami besarnya kerja keras dan upaya yang telah dicurahkan klub untuk meraih gelar-gelarnya, di saat tim terus berfokus pada kompetisi di dalam lapangan, jauh dari polemik hukum.

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MCI

Sebuah komisi independen sebelumnya telah menjatuhkan vonis bersalah kepada Manchester City dalam tuduhan terkait pelanggaran regulasi keuangan Liga Primer Inggris selama periode dari musim 2009-2010 hingga 2017-2018, termasuk penyajian laporan keuangan yang menyesatkan dan penandatanganan kontrak yang disebut dalam putusan sebagai kontrak fiktif, sebagai bagian dari skema untuk menyembunyikan pendanaan yang nilainya melampaui 830 juta pound sterling, sebagaimana tercantum dalam kasus tersebut.

Klub mengajukan banding atas putusan tersebut, dengan menyebut keputusan itu mengandung kesalahan mendasar yang terkait dengan hukum, prinsip, dan fakta, serta menegaskan ketidakvalidannya.

Pernyataan Maresca ini muncul menjelang laga yang dinanti melawan Liverpool, hari Minggu, dalam pertandingan pertama Manchester City sejak diumumkannya putusan tersebut, di tengah prediksi akan suasana panas di Stadion Anfield.