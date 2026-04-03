11 ribu dolar.. kenaikan gila-gilaan pada harga tiket Piala Dunia 2026

Harga tiket Piala Dunia 2026 mengalami lonjakan gila-gilaan, yang semakin memperkeras kritik terhadap Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

Seiring dimulainya tahap keempat dan terakhir penjualan tiket, harga tiket termahal untuk laga final mencapai sekitar 11 ribu dolar, menurut laporan surat kabar Inggris “Daily Mail”.

Tahap ini dianggap sebagai “penjualan menit-menit terakhir” dan terbuka untuk semua orang tanpa undian. FIFA menjelaskan dalam pernyataan resmi bahwa proses penjualan dilakukan berdasarkan prinsip “siapa cepat dia dapat”, dan akan berlangsung hingga turnamen berakhir, dengan tiket dirilis secara bertahap, termasuk terkadang tiket untuk pertandingan yang digelar pada hari yang sama.

Namun, meski harga sudah dianggap tinggi, para penggemar dikejutkan oleh kenaikan baru pada harga tiket final, yang mencapai 10.990 dolar (9.526 euro).

Ini merupakan kenaikan 38% dibandingkan tahap pertama penjualan yang berlangsung pada September, yang dikhususkan bagi pemegang kartu “Visa” melalui undian, ketika harga maksimum tiket saat itu adalah 6.730 dolar (5.738 euro).

Secara rinci, harga tiket kategori kedua naik 32% menjadi 7.380 dolar (6.397 euro), sementara harga kategori ketiga mencapai 5.785 dolar (5.014 euro), naik sebesar 38%.

Sebagai perbandingan, tiket termahal pada final Piala Dunia 2022 antara Prancis dan Argentina hanya sekitar 1.604 dolar (1.390 euro).

Gangguan teknis dan kritik

Menurut pemberitaan media Inggris, peluncuran tahap penjualan ini mengalami gangguan teknis, di mana para pembeli diarahkan ke halaman yang tidak semestinya.

Para penggemar pertama yang masuk ke situs mendapati diri mereka berada dalam antrean yang membawa mereka ke bagian khusus untuk kelompok pendukung resmi tim nasional, yang memerlukan kode akses khusus, alih-alih ke portal penjualan umum.

Kenaikan harga maupun masalah teknis ini diperkirakan tidak akan meredakan kemarahan publik, terutama karena FIFA sudah menuai kritik atas tingginya harga, yang dinilai bertentangan dengan janji-janji yang diberikan saat hak penyelenggaraan turnamen diberikan kepada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Di sisi lain, FIFA membela harga tersebut, dengan menyatakan bahwa itu mencerminkan besarnya permintaan “yang sangat tinggi”, sebagaimana disampaikan presiden FIFA, Gianni Infantino.

Secara keseluruhan, sekitar 7 juta tiket untuk turnamen telah ditawarkan, dan lebih dari 3 juta tiket sudah terjual selama tiga tahap pertama proses penjualan.

Komposisi tim nasional yang lolos ke Piala Dunia 2026 telah lengkap, di mana turnamen untuk pertama kalinya digelar dengan partisipasi 48 tim nasional, dan di 3 negara: Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Turnamen ini dijadwalkan berlangsung pada periode antara 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

