Mikel Arteta, pelatih Arsenal, menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada klubnya terkait dugaan manipulasi atas mundurnya 11 pemain dari pemusatan latihan tim nasional negara mereka selama jeda internasional, dan kembali lebih awal ke skuad The Gunners.

Selama bulan lalu, 228 pemain dari 20 klub Liga Inggris dipanggil untuk membela tim nasional mereka dalam kualifikasi Piala Dunia dan laga uji coba, sebelum 23 di antaranya mengundurkan diri—hampir separuhnya dari Arsenal.

Hal itu memicu spekulasi bahwa tim sedang mengalami krisis cedera atau para pemainnya mengaku cedera untuk menghindari tambahan pertandingan bersama tim nasional dan kembali ke klub, namun Arteta menegaskan bahwa kondisi medis setiap pemain telah dijelaskan sepenuhnya kepada tim nasional masing-masing.

Arteta berkata dalam konferensi pers pada Jumat ini, “Kami memiliki hubungan dan komunikasi yang sangat baik dengan sebagian besar tim nasional, dan tentu saja juga dengan (pelatih Inggris) Thomas Tuchel.”

Ia menambahkan, “Kami selalu sangat mendukung. Dan ketika menyangkut penjelasan kondisi medis setiap pemain, kami selalu jujur; keputusan medis yang jelas telah diambil, dan jelas pula apa keputusan akhirnya.”

Pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa para pemainnya “sangat ingin” membela tim nasional mereka, seraya berkata, “Ketika Anda siap dan tersedia untuk bermain bagi negara Anda, Anda harus bermain.”

Arteta melanjutkan, “Kami merasa sangat bangga memiliki jumlah pemain sebanyak ini di tim nasional. Para pemain sangat antusias mewakili negara mereka, dan saya tahu betapa pentingnya itu bagi mereka. Kami mendukung mereka sepenuhnya, dan ketika itu memungkinkan, kami melakukannya.”

Cedera bertubi-tubi

Setelah kalah di final Piala Liga Inggris melawan Manchester City awal bulan ini, bek William Saliba memastikan bahwa ia tidak akan bergabung dengan tim nasional Prancis karena cedera pergelangan kaki.

Rekan satu lini belakangnya, Gabriel Magalhaes, juga mundur dari skuad tim nasional Brasil karena masalah pada lutut.

Kemudian menyusul penyerang Inggris Eberechi Eze (cedera kaki), gelandang Norwegia Martin Odegaard (cedera lutut), dan bek Belanda Jurrien Timber (cedera otot adduktor), yang juga absen di final piala karena cedera, serta penyerang Belgia Leandro Trossard (cedera pinggul).

Setelah para pemain bergabung dengan tim nasional masing-masing, 5 pemain Arsenal lainnya juga mengundurkan diri, yakni trio Inggris Declan Rice (cedera ringan), Bukayo Saka (cedera ringan), dan Noni Madueke (cedera lutut saat melawan Uruguay), ditambah pemain Spanyol Martin Zubimendi (cedera lutut) serta pemain Ekuador Piero Hincapié (cedera yang tidak diumumkan).

Arsenal, pemuncak Liga Inggris, akan menjalani laga perempat final Piala FA besok Sabtu menghadapi Southampton, salah satu tim Championship yang sedang tampil gemilang.

Arteta menegaskan bahwa Eze akan absen dari pertandingan karena cedera, sementara Ødegaard dan Timber berpeluang kembali, sedangkan cedera Madueke tidak separah yang diperkirakan, namun ia masih diragukan.

Saat ditanya tentang jumlah pemain yang tersedia dari 11 pemain yang mengundurkan diri dari tim nasional, Arteta berkata, "Kalian akan melihatnya sendiri. Saya biarkan kalian berspekulasi, dan kalian bisa menilainya setelah itu."

Ia menutup, "Kami sekarang berada dalam situasi yang mengharuskan kami menurunkan susunan pemain terkuat untuk memenangkan semua kompetisi. Kami tinggal dua atau tiga pertandingan lagi dari gelar Piala FA, dan kami sangat paham betapa pentingnya turnamen ini bagi kami."