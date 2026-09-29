Komite Lokal Penyelenggara turnamen Piala Asia Saudi 2027 mengungkapkan kesiapan Kerajaan untuk menjadi tuan rumah turnamen ini, bersamaan dengan dimulainya hitung mundur 100 hari menuju bergulirnya kompetisi pada 7 Januari yang berlangsung hingga 5 Februari 2027, dalam edisi pertama turnamen yang digelar di tanah Kerajaan.

Komite Lokal menjelaskan bahwa persiapan telah beralih dari tahap perencanaan menuju tahap operasional penuh, dalam kerangka kerja yang tengah berlangsung untuk menyelenggarakan edisi terbesar sepanjang sejarah Piala Asia.





Syekh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia, mengatakan dalam pernyataan resmi: "Dengan semakin dekatnya waktu penyelenggaraan edisi terbesar dalam sejarah Piala Asia, kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Kerajaan dan pemerintahannya, Komite Lokal Penyelenggara, serta Federasi Sepak Bola Saudi, atas segala upaya yang dilakukan untuk menjadi tuan rumah turnamen ini".

Ia menambahkan: "Dengan tersisa 100 hari menuju perhelatan sepak bola terbesar di benua ini, momen ini menegaskan bahwa Kerajaan berjalan sesuai rencana untuk menghadirkan edisi yang belum pernah ada sebelumnya dan sesuai standar tertinggi, mulai dari kualitas stadion dan fasilitas, hingga menghadirkan pengalaman istimewa bagi para pendukung, dan kami yakin bahwa seluruh persiapan akan rampung dengan sebaik-baiknya menjelang bulan Januari, sehingga Kerajaan berada dalam kesiapan penuh untuk menyambut pesta sepak bola Asia ini".

Di sisi lain, May Al-Halabi, Chief Executive Officer Komite Lokal Penyelenggara Piala Asia Saudi 2027, mengatakan: "Dengan dimulainya hitung mundur menuju bergulirnya kompetisi, seluruh persiapan saling melengkapi, dan pekerjaan penyiapan 8 stadion berjalan sesuai rencana untuk menyambut 24 tim yang berpartisipasi, sementara lebih dari 50 pihak bekerja dengan semangat satu tim untuk menghadirkan pengalaman istimewa bagi para pendukung, sejak saat mereka tiba hingga meninggalkan Kerajaan, yang pada intinya mencerminkan keramahtamahan Saudi, dan skala persiapan ini mewujudkan ambisi kami untuk turnamen ini, serta kapasitas dan kemampuan yang dimiliki Kerajaan dalam menyelenggarakan berbagai ajang olahraga terkemuka".

Ia menambahkan: "Kami menyaksikan hal itu secara nyata hari ini di Jeddah, di mana Kerajaan saat ini menjadi tuan rumah turnamen Piala Teluk 27, sebuah momen baru yang menambah rekam jejaknya dalam menyelenggarakan berbagai perhelatan sepak bola besar".

Selama hari-hari dan bulan-bulan mendatang, akan berlangsung sejumlah inisiatif dan acara yang memperkuat suasana antusiasme sebagai persiapan menuju bergulirnya turnamen, meliputi sebuah film yang menampilkan momen-momen penting persiapan pada 100 hari menjelang, pengungkapan maskot resmi, peluncuran identitas suara resmi turnamen, di samping sejumlah inisiatif lainnya.

Kompetisi Piala Asia Saudi 2027 akan bergulir pada 7 Januari 2027, dengan laga pembuka yang mempertemukan timnas Saudi dan Palestina di Stadion King Fahd Sports City di Riyadh, salah satu dari tiga kota tuan rumah turnamen ini di samping Jeddah dan Al-Khobar.

Kompetisi babak grup dengan partisipasi 24 tim berlangsung hingga 20 Januari 2027, dilanjutkan dengan babak gugur, hingga partai final yang digelar pada 5 Februari 2027 di Stadion King Fahd Sports City.