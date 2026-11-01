Kemerosotan Manchester United tak lagi sekadar krisis hasil yang sesaat atau tergelincir yang bisa diatasi dengan satu kemenangan, setelah tim menemukan dirinya berada di zona yang sangat berbahaya dalam klasemen Liga Primer Inggris, di tengah rentetan kegagalan yang mengembalikan ingatan pada skenario degradasi yang tak pernah terbayangkan oleh para pendukungnya. Setelah sembilan pekan, klub besar ini berada pada angka-angka yang mengejutkan, yang menghadapkannya pada pertanyaan-pertanyaan sulit mengenai masa depannya, kemampuan para pemainnya untuk mengangkatnya dari krisis, bahkan kemungkinan terseret ke dalam pertarungan bertahan di antara tim-tim besar Premier League.

Usai kekalahan dari Chelsea dengan skor 2-0, kemarin Sabtu, Michael Carrick, pelatih kepala Manchester United, berusaha menghadapi situasi tersebut dengan ketenangannya yang biasa, seraya berkata: "Kita harus terus maju dan terus memenangkan pertandingan, sesederhana itu."

Namun kata-kata ini, sesederhana apa pun, tidak menghapus besarnya kekhawatiran yang mengelilingi tim, terutama karena Carrick memahami betul arti degradasi, setelah ia mengalami pengalaman ini sebagai pemain di barisan West Ham United pada musim 2002-2003.

West Ham memiliki pada musim 2002-2003 skuad yang diyakini banyak orang terlalu besar untuk turun ke divisi yang lebih rendah. Selain Carrick, tim ini memiliki kiper tim nasional Inggris David James, serta sejumlah nama menonjol seperti Joe Cole, Jermain Defoe, dan Trevor Sinclair, yang masing-masing melampaui batas 40 pertandingan di berbagai ajang.

Meski demikian, nama-nama besar tak mampu menyelamatkan tim, yang mengakhiri musim di peringkat ketiga dari dasar klasemen dengan koleksi 42 poin, sehingga terdegradasi ke Divisi Satu.

Koleksi poin ini masih merupakan jumlah poin tertinggi yang dikumpulkan sebuah tim yang terdegradasi dari Liga Primer Inggris dalam musim yang terdiri dari 38 pekan, dan hal inilah yang memberikan arti khusus pada pengalaman West Ham ketika berbicara tentang kemungkinan tersendatnya klub-klub besar.

Dengan melihat kondisi Manchester United saat ini, angka-angkanya tampak lebih mengkhawatirkan; tim ini baru mengumpulkan tujuh poin saja dari sembilan pertandingan pertama, dan jika terus dengan rata-rata yang sama hingga akhir musim, maka tim tidak akan mampu mencapai batas 30 poin, sebuah rata-rata yang menempatkannya dalam posisi yang sangat sulit.

Namun apakah awal ini berarti Manchester United telah benar-benar menjadi kandidat untuk masuk ke pertarungan degradasi?

Angka bersejarah yang mengembalikan United ke zona bahaya

Seseorang perlu mendekati usia enam puluh tahun agar bisa mengingat terakhir kali Manchester United terdegradasi dari Divisi Satu.

Peristiwa itu terkait dengan kisah terkenal tentang Denis Law, legenda klub tersebut, yang mencetak gol dengan tumitnya untuk kepentingan Manchester City, tanpa merayakannya, dalam pertemuan melawan tim lamanya. Cerita yang beredar menyebutkan bahwa gol itu menjadi penyebab langsung degradasi United, tetapi kenyataannya nasib tim sebenarnya sudah ditentukan di bawah kepemimpinan pelatihnya kala itu, Tommy Docherty.

Dan sejak November 1986, Manchester United tidak pernah menemukan dirinya berada di zona degradasi setelah menjalani sembilan pertandingan atau lebih, ketika mereka hanya meraih satu poin pada dua pertandingan pertama di bawah kepemimpinan Sir Alex Ferguson, yang mengemban tanggung jawab sebagai pengganti Ron Atkinson.

Adapun peringkat terendah yang ditempati tim setelah berlalunya setidaknya sembilan pertandingan dalam musim mana pun sejak tanggal itu, adalah peringkat ketujuh belas pada musim 1989-1990. Dan hari ini, klub kembali ke peringkat yang sama, meskipun tersendatnya para pesaing dalam pertandingan-pertandingan Sabtu turut berperan utama dalam keberadaannya di posisi ini.

Indikator-indikator negatif tidak berhenti pada peringkat klasemen liga, sebab tim gagal meraih kemenangan apa pun dalam sembilan pertandingan terakhir di semua ajang, yang merupakan rentetan terburuk baginya sejak musim 1988-1989.

Selain itu, satu-satunya kemenangan yang diraihnya di liga musim ini pun datang dengan susah payah, setelah membalikkan ketertinggalannya dari Ipswich Town menjadi kemenangan di kandangnya pada bulan Agustus.

Dari Amorim ke Carrick: akankah skenario mimpi buruk terulang?

Ini bukan kali pertama para pendukung Manchester United menyaksikan tim mereka berada di peringkat buncit selama tahun-tahun terakhir, sebab klub mengakhiri musim 2024-2025 di peringkat keenam belas di bawah kepemimpinan Ruben Amorim, setelah berlalunya 37 pertandingan.

Namun perbandingan antara kedua situasi mengungkap perbedaan penting; sebab kala itu United unggul dengan selisih 14 poin atas Leicester City, penghuni peringkat ketiga dari dasar klasemen, dan tidak benar-benar terancam degradasi pada tahap mana pun di musim itu, meskipun penampilannya mengecewakan.

Sebaliknya, pengalaman Tottenham Hotspur selama musim lalu menyajikan contoh yang lebih berkaitan dengan kekhawatiran saat ini, setelah tim menempati peringkat ketiga dari dasar klasemen, tertinggal hanya dengan selisih dua poin dari West Ham, empat pekan sebelum berakhirnya kompetisi.

Dengan demikian, masuknya Manchester United ke dalam pertarungan menghindari degradasi tetap merupakan kemungkinan yang ada secara teori, meskipun hal itu kecil kemungkinannya mengingat kapasitas klub dan skala ekonominya, terutama karena pendapatan yang diproyeksikan melampaui 700 juta pound sterling selama musim berjalan.

Ketika Carrick ditanya apakah para pemainnya mampu melakukan perubahan mental yang sesuai dengan sulitnya tahapan ini, sang pelatih kepala memilih untuk melihat sisi positifnya, seraya berkata: "Anda bisa memandang hal ini dari sudut itu, atau Anda bisa memikirkan betapa cepatnya naik di klasemen jika Anda berhasil memenangkan pertandingan. Begitulah seharusnya kita menyikapi situasi ini."

Meski demikian, berbicara tentang memperbaiki peringkat tidak akan cukup selama tidak berubah menjadi hasil di dalam lapangan, sebab tim sangat membutuhkan untuk mengembalikan irama kemenangan sebelum krisisnya kian memburuk.

Jadwal berat dan absennya pemain berpengaruh: ujian sesungguhnya bagi masa depan Carrick

Manchester United menanti pertemuan sulit melawan Aston Villa di Stadion Old Trafford pada tanggal delapan November, tetapi itu tak lebih dari sekadar awal dari serangkaian ujian berat.

Dari tujuh pertandingan berikutnya, tim terpaksa menjalani pertemuan tandang melawan Liverpool, Newcastle United, dan Arsenal, pertandingan-pertandingan yang bisa menambah tekanan pada para pemain dan tim pelatih jika tim tidak segera memulihkan keseimbangannya.

Dan saat ini, tidak ada indikasi yang jelas mengenai masa depan Carrick, meskipun perkiraan yang mendahului kekalahan dari Chelsea mengisyaratkan kelanjutannya memimpin tim dalam pertemuan melawan Roma di Liga Champions Eropa pada hari Selasa.

Namun situasi telah menjadi luar biasa, dan tidak dapat dipastikan apa yang akan diputuskan manajemen klub selama periode mendatang, terutama di tengah menurunnya level sejumlah pemain, yang memikul sebagian besar tanggung jawab atas hasil-hasil terakhir.

Dan Manchester United akan kehilangan jasa salah satu elemen berpengaruhnya di pertandingan mendatang, setelah dipastikan absennya Lisandro Martinez dari pertemuan melawan Aston Villa karena hukuman larangan bermain, menyusul kartu merah yang diterimanya menghadapi Chelsea.

Darren Cann, wasit terdahulu yang pernah terlibat memimpin final Piala Dunia, menggambarkan insiden pengusiran bek Argentina tersebut melalui jaringan "BBC Sport" sebagai "tidak beralasan".

Tanda-tanda tanya seputar Martinez tidak terbatas pada hukuman larangan bermain, melainkan meluas hingga masa depan jangka panjangnya bersama klub, di tengah berakhirnya kontraknya pada akhir musim depan, serta adanya klausul yang memungkinkan perpanjangannya untuk satu musim tambahan.

Cedera berulang yang dialami bek Argentina ini menimbulkan keraguan mengenai manfaat mengaktifkan klausul tersebut, sehingga menjadikan masa depannya sebagai salah satu berkas yang mungkin memaksakan diri pada manajemen United selama bulan-bulan mendatang, meskipun kepergiannya tidak akan terjadi sebelum Januari sebagai perkiraan tercepat.

Beban degradasi: bencana finansial yang mengancam imperium Manchester United

Berbicara tentang konsekuensi finansial degradasi Manchester United mungkin tampak terlalu dini setelah berlalunya sembilan pekan saja, tetapi skala klub dan kewajiban ekonominya menjadikan skenario ini lebih menakutkan daripada sekadar kehilangan tempatnya di antara tim-tim besar sepak bola Inggris.

Pada Mei lalu, Paul Quinn, blogger spesialis urusan finansial sepak bola yang dikenal dengan nama «The Esk», memperkirakan bahwa Tottenham bisa mengalami kerugian total dalam pendapatan yang berkisar antara 197 hingga 235 juta pound sterling bila terdegradasi ke divisi yang lebih rendah.

Adapun bagi Manchester United, skala kerugiannya bisa lebih menyakitkan, mengingat posisi komersialnya dan pemasukan besarnya dari hak siar televisi, yang membuat jumlah dana kompensasi yang dialokasikan untuk klub-klub yang terdegradasi tidak cukup untuk menutupi selain sebagian terbatas dari potensi kesenjangan finansial.

Selain itu, kontrak para pemain tidak diyakini memuat secara pasti klausul-klausul jelas yang berkaitan dengan degradasi, sementara sifat dampak skenario ini terhadap perjanjian komersial dan sponsor masih belum diketahui, meskipun besarnya pendapatan yang diraih klub dari sumber-sumber ini.

Gambarannya kian rumit mengingat besarnya utang yang ditanggung United, yang mencapai sekitar 1,15 miliar pound sterling, dan mencakup obligasi yang dinegosiasikan ulang pada Juni lalu dengan suku bunga yang lebih tinggi, selain fasilitas kredit bergulir dan jumlah yang jatuh tempo untuk transfer pemain.

Pada saat yang sama, klub bersiap untuk melakukan konsultasi dengan para pendukungnya sebelum memberikan sentuhan akhir pada rencananya terkait pembangunan stadion baru, dengan rencana-rencana ini akan dipresentasikan pada akhir tahun 2027 atau awal tahun 2028.

Pertemuan melawan Chelsea menyaksikan kembali bergemanya nyanyian para pendukung Manchester United yang menentang gagasan pembangunan stadion baru, dalam pemandangan yang mencerminkan besarnya perpecahan seputar masa depan klub, yang menemukan dirinya menghadapi tantangan olahraga, finansial, dan administratif yang saling berkelindan.

Bayang-bayang degradasi kecil kemungkinannya, tetapi krisis United lebih besar dari sekadar peringkat

Degradasi Manchester United tidak bisa diperlakukan sebagai skenario yang mungkin terjadi saat ini, sebab selisih antara kapasitas klub dan apa yang disajikannya di atas lapangan masih besar, dan musim pun belum mencapai pertengahannya, serta masih ada banyak waktu untuk mengoreksi arah.

Namun menyingkirkan bencana tidak berarti mengabaikan indikator-indikator yang menuntun tim ke kondisi ini; kemerosotan yang berkelanjutan, rentetan hasil negatif, absennya kestabilan teknis, selain naik-turunnya level para pemain, semuanya adalah faktor-faktor yang membuat kekhawatiran menjadi beralasan di dalam koridor Old Trafford.

Dan pada akhirnya, Carrick menyadari bahwa kata-kata tenang tidak akan cukup untuk menyelamatkan tim, dan bahwa satu-satunya jalan keluar dari terowongan ini adalah meraih kemenangan dan mengembalikan karakter yang hilang dari Manchester United.

Lantas, akankah raksasa Inggris itu berhasil menghentikan keruntuhan sebelum bayang-bayang degradasi berubah dari sekadar kemungkinan teoretis menjadi mimpi buruk yang nyata?