Videó: Varga Barnabás csodagólt szerzett, de aztán jött a videóbíró...

Az AEK Athen a Atromitosz otthonába látogatott a görög-bajnokság 25. fordulójában vasárnap este. A találkozó nem indul jól Varga Barnabásék számára, ugyanis az Atromitosz Gerasimos Mitoglou révén a 31. percben megszerezte a vezetést.

Varga villant, aztán jött a videóbíró...

A 46. percben egy bal oldali szögletet végezhetett el az AEK Athén a hazaiak térfelén, a megcsúsztatott labda pedig Varga Barnabás elé került, aki egy karate mozdulattal behúzta Luka Gugeshashvili kapujába a labdát.

Azonban a videóbíró visszanézte a találatot, és végül les miatt érvénytelenítette a gólt. Pedig micsoda megmozdulás volt!

Nem ez volt Varga Barnabás első elvett gólja ebben az idényben, korábban a Volosz ellen is centiken múlt a 31 éves csatár gólja.

Varga Barnabás megállíthatatlan

Varga Barnabás nem tud leállni, a magyar válogatott csatár már 5 gólt és két gólpasszt adott az AEK Athén színeiben, amióta januárban megérkezett a Ferencvárostól.

A 31 éves támadó betalált az Olimpiakosz és a Volosz ellen egyszer, a Panszerraikosz ellen pedig kétszer talált be. Varga Barnabás a múlt héten gólpasszt is kiosztott a 98. percben, az athéni gárda Varga lekészítése után mentette 2-2-re a Volosz elleni mérkőzést. A magyar válogatott támadó a Larissza elleni sikerben is kulcsszerepet játszott.

Varga Barnabásnak olyannyira jól megy az AEK Athénnál, hogy a piaci értéke is megnőtt.

Varga Barnabás szülővárosa a helyszínen ünnepelte a támadó gólját.A magyar támadó csütörtökön is gólt szerzett az NK Celje elleni Konferencialiga-mérkőzésen, a 31 éves csatár egy szöglet után volt eredményes.





