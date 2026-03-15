Varga Barnabás
C. Kovács Attila

Hiába Varga Barnabás gólja, a videóbíró és a Atromitosz kibabrált az AEK-kal!

Az AEK Athén meglepetésre csak 2-2-s döntetlent játszott az Atromitosz ellen a görög bajnokság 25. fordulójában vasárnap este. Varga Barnabás egy pazar akrobatikus góllal jelentkezett, azonban a magyar játékos gólját később les miatt érvénytelenítették. Mutatjuk a drámai találkozó részleteit!

A mérkőzést meglepetésre az Atromitosz kezdte jobban, ugyanis a vendégek Gerasimos Mitoglou révén a 31. percben megszerezték a vezetést. 

Varga Barnabás gólt szerzett, aztán megint közbe szólt a videóbíró...

Azonban még a félidő előtt a 46. percben Varga Barnabás egy akrobatikus karate mozdulat után egyenlíteni tudott, azonban csak majdnem, mivel a videóbíró les miatt érvénytelenítette a találatot, így a csapatok egygólos Atromitosz előnnyel vonulhattak az öltözőbe.

Nem ez volt az első alkalom, hogy les miatt elvették a magyar támadó gólját, korábban a Volosz ellen is centiken múlt a 31 éves csatár találata. 

A második félidőben jött a Jovics-show, de ez is kevés volt

A fordulást követően beindult az AEK Athén henger, Luka Jovics kétszer is betalált hat percen belül, azonban az athéniak nem tudták megtartani az előnyüket, ugyanis a 71. percben Jere Uronen jobb oldali szöglete után Samuel Moutoussamy érkezett a hosszún, és passzolta be a labdát a hosszúba, az AEK albán kapusa, Thomas Strakosha földbe gyökerezett lábakkal nézte végig a hálóban csapódó játékszert. 

Hogy áll a bajnoki versenyfutás?

Az AEK Athén ugyan ma két roppant értékes pontot vesztett a bajnoki versenyfutásban, azonban mivel az Olimpiakosz és a PAOK a múlt hétvégén 0-0-s döntetelent játszott egymással, így hiába nyert most mindkét rivális, a tabella élén így is hármas holtverseny alakult ki 57–57–57 ponttal.

