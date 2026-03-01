Varga Barnabás második gólját percekig videózták, az ítélet mindenkit sokkolt! + videó

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, az AEK Athén drámai küzdelemben 2-2-s döntetlent játszott a Volosz otthonában a görög bajnokság 23. fordulójában. Varga Barnabás az első félidőben gólt szerzett, utána kis híján tizenegyest rúgott, majd a találkozó utolsó percében gólpasszt adott.
A második félidőben centikre voltunk a második Varga góltól
A 71. percben Varga Barnabás ismét betalált, azonban a félautomata lesrendszer les miatt elvette a találatot.
Ennyin múlott:
A 98. percben jött a dráma, Varga Barnabás gólpassza után Filipe Relvas megszerezte az AEK egyenlítő gólját. A játékvezető ezt követően le is fújta a találkozót, ami így 2-2-s döntetlennel zárult.
A görög Sport 24 helyszíni bejelentkezése a mérkőzésről:
