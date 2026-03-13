Varga Barnabás szülővárosa a helyszínen ünnepelte a támadó gólját

Ahogyan arról a GOAL is beszámolt, Varga Barnabás harmadik percben szerzett góljával végül 4-0-ra legyőzte az AEK Athén a hazai pályán játszó NK Celje együttesét.

Ugyanakkor nem Varga volt az egyetlen magyar a stadionban, aki ünnepelte a találatot: 53-an vágtak neki a Celjéig vezető útnak Szentpéterfáról, a magyar válogatott támadó szülővárosából.

Arról, hogy a lefújást követően hogyan ünnepelték kedvencüket, egy videó is készült.

Ezek a pillanatok minden bizonnyal kárpótolták a kiutazó drukkereket, amiért a különleges túrájuk nem úgy sült el, ahogyan azt várták. A stadionba való belépésnél ugyanis fennakadást okoztak a szentpéterfai szurkolói sálak, a piros-fehér-zöld Szentpéterfa-zászló, valamint a "Hajrá Barni!" felirattal ellátott zászló is, amelyek közül egyet sem engedett be a biztonsági személyzet - írta meg a VAOL. Igaz, kettő sálat mégiscsak sikerült bejuttatni a lelátóra.

Azt állították a biztonságiak, hogy az UEFA szabályai szerint nem lehetnek jelen a lelátón egy olyan nemzet szimbólumai, amelyek eltérnek a két pályára lépő csapat nemzetiségétől.

