Elképesztő sztori: a klublegenda is visszatérhet Újpestre!

Ahogy arról napközben már beszámoltunk, Barczi Dávid visszatér Újpestre, ahol az NB III Észak-nyugati csoportjában szereplő csapatot erősíti majd. A lila-fehérek jelenleg az utolsó előtti, kiesést érő helyen állnak, így a tavaszi szezon előtt fontos erősítéseken dolgozik a klub.

Nem Barczi az egyetlen érkező Újpesten

Információink szerint azonban nem Barczi az egyetlen újpesti kötődésű játékos, akit a vezetőség szeretne megszerezni. Úgy tudjuk, felvették a kapcsolatot a 35 éves védővel, Litauszki Róberttel is, aki több mint 16 éven keresztül állt az Újpest kötelékében. A rutinos hátvéd pályafutása során 201 mérkőzésen lépett pályára az Újpest színeiben, csapatkapitányként is szolgálta a klubot, és két Magyar Kupát, valamint egy Szuperkupát nyert a lila-fehérekkel.

Litauszki az idei idényben a BLSZ I. osztályban szereplő Unione FC játékosa, ahol eddig 14 bajnoki mérkőzésen lépett pályára.

Információink szerint az újpesti klubvezetés nem állna meg itt: a tervek között szerepel egy rutinosabb csatár igazolása is, aki tapasztalatával segíthetné az NB III-as együttes bennmaradásért vívott harcát.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Litauszki Róbert 2024 nyarán már egyszer visszavonult.

Az Újpest bekezdett az átigazolási piacon

Dárdai Pál sportigazgató először a védelem megerősítését tűzte ki célul. A lila-fehérek Bodnár Gergőt igazolták le először, a 20 éves jobb hátvéd a Zalaegerszegtől érkezett. Majd másfél héttel később Patrizio Stronati érkezését is bejelentették, a 31 éves cseh-olasz belső védő a Puskás Akadémiát hagyta el a negyedik kerületi klub kedvéért.

De nemcsak Bodnár Gergő érkezett a ZTE-től, hanem egy 21 éves szélső, Krajcsovics Ábel is.

Dárdai a védelem megerősítése után a támadósorba szeretne még igazolni, az Újpest a hírek szerint haza hozná a Videoton egykori játékosát, de a belga bajnokságból is kinézett magának egy gólerős csatárt.

Az már biztos, hogy a lila-fehérek lemaradtak Franko Kovacevic szerződtetéséről, ugyanis az NK Celje támadója kikosarazta a negyedik kerületi klubot, és a Celticet is, és megegyezett a Ferencvárossal. A 26 éves támadó már maga is megerősítette a transzfert. Kovacevic már Budapesten van, vagyis a Ferencváros hivatalos bejelentésére valószínűleg már nem kell sokat várni.

Skóciában ki is akadtak, hogy a horvát támadó végül nem a Celticet választotta.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy az Újpest egykori játékosa visszatér Magyarországra.