Az Újpest orra elől vitte el a Fradi a gólkirályt, megvan Varga Barnabás utódja!

A szlovén Sportklub értesülései szerint megszületett a megállapodás, így a Celje 26 éves csatára, Franko Kovacevic az Ferencváros játékosa lesz.

A támadó remek szezont fut: 28 mérkőzésen 25 gólt szerzett, emellett 2 gólpasszt is kiosztott. A hírek alapján a magyar klub körülbelül 3 millió eurót fizet érte.

Kovacevic már el is hagyta a Celje mallorcai edzőtáborát, és hamarosan Magyarországra érkezik, ahol átesik a szokásos orvosi vizsgálatokon, majd véglegesítik a szerződését.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy az Újpest és a Celtic is bejelentkezett a 26 éves támadóért. Azonban most nagyon úgy néz ki, hogy a 26 éves csatár az Üllői úton folytatja pályafutását. 

Dárdai Pál akcióban

Újpesten egyébként nagy a jövés-menés a januári átigazolási ablakban, Dárdai Pál sportigazgató már a transzfer időszak első napjaiban bekezdett: Bodnár Gergő a Zalaegerszegtől, Patrizio Stronati pedig a Puskás Akadémiától igazolták le a lila-fehérek. De további átigazolások is a terítéken vannak, a negyedik kerületi klub a Bundesligából és a belga bajnokságból is hozhat még játékost. Illetve könnyen lehet, hogy többen is távozni fognak a klubtól januárban, sajtóhírek szerint az egyik távozó a lila-fehérek portugál szélsője lehet

