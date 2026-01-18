Skóciában nehezen dolgozzák fel, hogy a Ferencváros lenyúlta előlük a sztárcsatárt!

A skót sajtóban megdöbbenve vették tudomásol, hogy az NK Celje horvát csatára, Franko Kovacevic nem a Celticet, hanem a Ferencvárost választotta. Az újságírók és a kommentelők véleménye egyértelmű: a gólerős támadó, aki 28 meccsen 25 gólt szerzett a Celjében kiválóan illett volna a skót rekodbajnokhoz és nehezen magyarázható, hogy bár a Celtic hónapok óta csatárt keres, mégsem tudták leigazolni. A hangnem beszédes: az újságírók és a kommentelők többsége csalódott és ingerült, amiért kicsúszott a klub kezéből a 26 éves csatár.

„Figyeltük a játékost egészen addig, amíg el nem indult a reptérre”

– hangsúlyozták.

Az újságírók kiemelik, hogy visszatérő probléma ez, miszerint a Celtic nem lép elég gyorsan, úgy látják, ismét kivárt a csapat, miközben a Fradi lépett és lezárta az ügyet. Tehát nem egy elszalasztott igazolásról beszélnek, hanem rendszerszintű bénultságról. Ebben ritkán látható egyetértés van a skót oldalakon, legyenek azok az újságírók vagy olvasók: a történet a szemükben nem Kovacevicről szól igazán, hanem arról, hogy miközben más klubok – köztük a Ferencváros – gyorsan és céltudatosan cselekszenek, addig a Celtic ismét csak nézte, ahogy felszáll a gép.

A kommentelők különösen érzékenyen veszik, hogy nem egy topligás klub előzte meg őket az átigazolási piacon. Természetesen akadnak olyanok, akik nem csak a Ferencváros vezetésének munkáját ismerik el, hanem a csapatot is dicsérik:

„Erős csapat, láttuk a Rangers ellen is, nem véletlen, hogy évről évre bajnokok.”

Persze vannak, aki csalódottságukat máshogy fejezik ki: szerintük ha egy játékos Budapestet választja Glasgow helyett, akkor eleve nem Celtic-szint: „Ha oda akart igazolni, akkor nem az a típus, akire most szükségünk van.”, „Jó szezonja van, de alacsonyabb szinten – nem top célpont.”

A skót sajtó hosszan méltatta a Ferencvároshoz igazoló csatárt

A skót sajtó kiemeli, hogy Kovacevic nem véletlenül keltette fel a figyelmet, hiszen a horvát támadó a 2025/26-os idényben eddig 28 mérkőzésen 25 gólt szerzett, az egész világon csak hatan szereztek ennél több gólt, ráadásul nemcsak hazai, hanem európai kupameccseken is kiemelkedően hatékony volt, 12 találata 13 nemzetközi mérkőzésen született, ami a Celtic számára kulcskérdés lett volna: a klub olyan csatárt keresett, aki nemcsak a bajnokságban, hanem az európai porondon is azonnal bevethető. Kiemelik, hogy a Celje elnöke, Valerij Kolotilo is nagyon elismerősen nyilatkozott róla, Kovacevicet Európa egyik legjobb csatárának nevezte.

A szurkolók és elemzők ráadásul jobbnak és kockázatmentesebbnek tartották, mint a másik kiszemeltet, a West Ham Unitedben játszó jelöltet, Callum Wilsont. Úgy vélik, hogy Wilson idősebb, sérülékenyebb és kevésbé gólerős, mint Kovacevic.

A 26 éves csatárt korábban az Újpesttel is szóba hozták, azonban a támadó végül a Fradit választotta.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Kovacevic is reagált az átigazolásáról szóló pletykákra.

Forrás: üllői129