Micsoda történet: 13 év után tér vissza Újpestre a rutinos szélső!

A 36 éves támadó, Barczi Dávid Újpesten nevelkedett, majd 2009 és 2013 között az első keret tagja volt, ahol összesen 58 mérkőzésen lépett pályára, 8 gólt szerzett és 11 gólpasszt jegyzett.

Barczi tavaly nyáron a Doroghoz igazolt, ám a Dorogi Futball Kft. ma bejelentette, hogy az Újpest a múlt héten jelezte szándékát, miszerint a második számú csapatnál számolnának a játékossal. Ennek nyomán a felek közös megegyezéssel bontottak a szerződést, és Barczi ismét az Újpest FC játékosa lett, ahol az NB III-as csapatot fogja erősíteni.

Ősszel 17 mérkőzésen lépett pályára a Dorogon, négy gólt szerzett. Az Újpest második csapata jelenleg kieső helyen áll, így a rutinos támadó érkezése komoly erősítést jelenthet a hátralévő szezonra.

Az Újpest bekezdett az átigazolási piacon

Dárdai Pál sportigazgató először a védelem megerősítését tűzte ki célul. A lila-fehérek Bodnár Gergőt igazolták le először, a 20 éves jobb hátvéd a Zalaegerszegtől érkezett. Majd másfél héttel később Patrizio Stronati érkezését is bejelentették, a 31 éves cseh-olasz belső védő a Puskás Akadémiát hagyta el a negyedik kerületi klub kedvéért.

De nemcsak Bodnár Gergő érkezett a ZTE-től, hanem egy 21 éves szélső, Krajcsovics Ábel is.

Dárdai a védelem megerősítése után a támadósorba szeretne még igazolni, az Újpest a hírek szerint haza hozná a Videoton egykori játékosát, de a belga bajnokságból is kinézett magának egy gólerős csatárt.

Az már biztos, hogy a lila-fehérek lemaradtak Franko Kovacevic szerződtetéséről, ugyanis az NK Celje támadója kikosarazta a negyedik kerületi klubot, és a Celticet is, és megegyezett a Ferencvárossal. A 26 éves támadó már maga is megerősítette a transzfert. Kovacevic már Budapesten van, vagyis a Ferencváros hivatalos bejelentésére valószínűleg már nem kell sokat várni.

Skóciában ki is akadtak, hogy a horvát támadó végül nem a Celticet választotta.

