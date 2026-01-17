Lebuktatta magát a Ferencvárosba tartó gólkirály – kiderült mennyiért érkezik!

Ahogy korábban már beszámoltuk róla, a Celje csatára, Franko Kovacevic az Ferencvárosban folytatja a pályafutását. A 26 éves horvát játékos Instagram-oldalán posztolta Fabrizio Romano ikonikussá vált mondatát (Here we go), ami azt jelenti, hogy hamarosan klubot vált.

Szlovén sajtóhírek szerint a Ferencváros 3 millió eurót fizet a horvát golvágóért a Celjénk, azonban a Nemzeti Sport információi szerint ennél jóval alacsonyabb lesz a tényleges vételára.

Hivatalos bejelentésre a jövő héten lehet számítani.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy az Újpest és a Celtic is bejelentkezett a 26 éves támadóért. Azonban most nagyon úgy néz ki, hogy a 26 éves csatár az Üllői úton folytatja pályafutását.

A Ferecváros több vasat is a tűzben tart

De nemcsak Kovacevic igazol az Üllői útra, ugyanis a DVTK csatára, Elton Acolatse is nagyon úgy néz ki, hogy a kilencedik kerületi klub játékosa lesz.

A Fradi korábban a Widzew Lódz lengyel csatárát, Sebastain Bergert is szerette volna leigazolni, azonban klubja végül elutasította a zöld-fehérek ajánlatát.