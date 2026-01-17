Hoppá! Válogatott játékost igazolhat az Újpest!

Vaesen jelenlegi csapatánál nevelkedett, innen hívták be a korosztályos nemzeti csapatokba is, egyetlen szezont leszámítva teljes karrierjét a Westerlonál töltötte, ahol 63 mérkőzésen 7 gólt szerzett a belga elsőosztályban. 2024-ben, egyetlen légiós idényében a holland Willem II-hez igazolt, a tilburgi csapat színeiben 27 mérkőzésen 4-szer volt eredményes az Eredivisie-ben, azaz a holland élvonalban, de kétszer a Holland Kupában is beköszönt. 2025 nyarán, miután a Willem II búcsúzott az első osztálytól, hazatért Westerlo-ba, ahol idén viszont csak többnyire csereként jutott szóhoz a klub első számú csatára, a spanyol Nacho Ferri mögött, így 17 bajnokin 1 gólt ért el.

Milyen csatár érkezhet Újpestre?

A 190 cm magas csatár klasszikus center, fizikálisan erős, jól tartja meg a fellőtt labdákat, és kiemelkedő a fejjátéka is. Statisztikailag a légi párbajai több mint 90%-át megnyeri, ami nagy segítség lehet mind a szélről történő beadások, mind a pontrúgások esetében.

Csatár létére rendkívül sokat dolgozik mezőnyben, aktívan kiveszi a részét a letámadásból és a védekező feladatokból is, ami miatt tökéletesen illeszkedik abba a játékrendszerbe, amit Dárdai Pál és Szélesi Zoltán szeretne meghonosítani a klubnál.

Ugyan nincsenek meghökkentő gólszámai (az xG mutatóihoz képest néha kevesebb gólt szerez, mint amennyi a lehetőségei alapján lehetséges lenne), de a támadásépítésben kulcsszerepet szokott vállalni azzal, hogy kiválóan képes háttal a kapunak megtartani a labdát és lepasszolni az érkező társnak, így esetleges érkezésével jóval több tere nyílhat akár Matkónak, akár Horváth Krisztofernek befejezni a támadásokat.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Patrizio Stronati személyében egy belső védőt igazolt az Újpest a Puskás Akadémiától.

Forrás: Lila Sector