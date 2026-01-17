Hivatalos: az NB I tavalyi bajnokesélyesének egykori alapemberét igazolta le az Újpest

Patrizio Stronati személyében egy NB I-ben jártas belső védőt igazolt az Újpest - jelentette be a klub hivatalos közleményében. Arról egyelőre nem adott tájékoztatást a Megyeri úti együttes, hogy a 31 éves cseh-olasz játékos mennyi időre írt alá és mekkora összeget kért érte a Puskás Akadémia.

Stronati a legutóbbi két szezonban a PAFC találkozóin az összes percet a pályán töltötte, és ez változatlan volt a 2025-26-os idény kezdetén is. Csakhogy szeptember végétől fogva már nem számít alapembernek, ugyanis Markgráf Ákos kiszorította a kezdőcsapatból. A mellőzött védő téli távozására magas volt az esély, többek között Csehországból szintén akadtak iránta érdeklődők.

Megvan tehát az Dárdai Pál sportigazgató harmadik téli igazolása, miután a ZTE-től már aláírt Krajcsovics Ábel és Bodnár Gergő is. Arról, hogy több magyar légióst is figyelemmel kísér az Újpest, ebben a cikkünkben írtunk.