A Football Insider értesülései szerint a skót Celtic is figyelemmel kíséri Franko Kovačević helyzetét: az NK Celje 26 éves horvát támadója iránt állítólag a Ferencváros és az Újpest is érdeklődik - szúrta ki a csakfoci.hu. A csatár remek formában futballozik, a mostani idényben minden sorozatot figyelembe véve 28 mérkőzésen 25 gólt szerzett.

A brit lap hozzáteszi, hogy a korábbi Celtic-játékos, Robbie Keane által irányított Ferencváros állítólag kész lehet mintegy 2,6 millió fontot (körülbelül 3 millió eurót) ajánlani a korábbi horvát utánpótlás-válogatott csatárért. A Celtic érdeklődése szintén komolynak tűnik, ugyanakkor az egyeztetések pontos állása egyelőre nem teljesen világos.

Amennyiben a sajtóban említett ajánlat valóban megvalósul, az NB I történetének egyik legnagyobb átigazolási összege lehetne, hiszen eddig csak a brazil Matheus Saldanháért fizetett hasonló nagyságrendű összeget magyar élvonalbeli klub — éppen a Ferencváros.

A zöld-fehérek csütörtökön a Midtjylland elleni 1-1-re végződött felkészülési mérkőzéssel zárták a spanyolországi edzőtábort, jövő hét csütörtökön pedig már a Panathinaikosz elleni Európa-liga-mérkőzésen lépnek pályára a Groupama Arénában. Nem lenne meglepetés, ha a találkozón Tóth Alex már nem húzná magára a zöld-fehér szerelést, a 20 esztendős középpályás ugyanis magyar és angol sajtóhírek szerint a Bournemouth-ban folytatja pályafutását, vélhetően nem véletlen, hogy a dán együttes elleni találkozón sem kapott lehetőséget.