Nejc Gradisar
Kovács Attila

A Videoton egykori támadója Újpesten folytatja a pályafutását!

Szlovén sajtóhírek szerint az Újpest szlovén támadóval erősíti meg a keretét. Mutatjuk a részleteket!

A Planet nogomet értesülései szerint a lila-fehérek kölcsönben szerződtetik Nejc Gradisart az egyiptomi al-Ahlytól, a megállapodás pedig vételi opciót is tartalmaz. A támadó a szezon végéig érkezik Budapestre, a féléves kölcsön 250 ezer euróba fog kerülni, és amennyiben elégedettek lesznek a teljesítményével, a nyári átigazolási időszakban 1,8 millió euróért végleg megvásárolhatják a játékjogát.

Az Újpest és az al-Ahly állítólag már mindenben megegyeztek, a szlovén támadó hamarosan csomagol és Magyarországra utazik, hogy aláírjon a negyedik kerületi klubhoz. 

Nejc Gradisar számára nem lesz ismeretlen az NB I, hiszen az al-Ahly előtt egy évet lehúzott a Videotonban.

Dárdai Pál sportigazgató rákapcsolt

Mindeközben egy másik támadó érkezése is napirenden van. Korábban beszámoltunk arról, hogy az Újpest előrehaladott tárgyalásokat folytat a belga élvonalban szereplő KVC Westerlo 24 éves középcsatárával, Kyan Vaesennel.

Ha mindkét átigazolás megvalósul, az Újpest FC már a héten két támadóval is megerősítheti keretét.

OTP Bank Liga NB I
Nyíregyháza Spartacus FC crest
Nyíregyháza Spartacus FC
NYI
Újpest FC crest
Újpest FC
UJP
Merkantil Bank Liga NB II
Budapest Honvéd crest
Budapest Honvéd
KIS
Fehérvár FC crest
Fehérvár FC
VID

Korábban arról is írtunk, hogy a Ferencváros az Újpest orra elől vitte el a gólerős horvát támadót, Franko Kovacevicet.A 26 éves csatár már Budapesten van, és napokban belül aláírhat a Fradihoz.

Illetve arról is beszámoltunk, hogy az Újpest korábbi játékosa visszatér Magyarországra.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0