A Videoton egykori támadója Újpesten folytatja a pályafutását!

A Planet nogomet értesülései szerint a lila-fehérek kölcsönben szerződtetik Nejc Gradisart az egyiptomi al-Ahlytól, a megállapodás pedig vételi opciót is tartalmaz. A támadó a szezon végéig érkezik Budapestre, a féléves kölcsön 250 ezer euróba fog kerülni, és amennyiben elégedettek lesznek a teljesítményével, a nyári átigazolási időszakban 1,8 millió euróért végleg megvásárolhatják a játékjogát.

Az Újpest és az al-Ahly állítólag már mindenben megegyeztek, a szlovén támadó hamarosan csomagol és Magyarországra utazik, hogy aláírjon a negyedik kerületi klubhoz.

Nejc Gradisar számára nem lesz ismeretlen az NB I, hiszen az al-Ahly előtt egy évet lehúzott a Videotonban.

Dárdai Pál sportigazgató rákapcsolt

Mindeközben egy másik támadó érkezése is napirenden van. Korábban beszámoltunk arról, hogy az Újpest előrehaladott tárgyalásokat folytat a belga élvonalban szereplő KVC Westerlo 24 éves középcsatárával, Kyan Vaesennel.

Ha mindkét átigazolás megvalósul, az Újpest FC már a héten két támadóval is megerősítheti keretét.

Korábban arról is írtunk, hogy a Ferencváros az Újpest orra elől vitte el a gólerős horvát támadót, Franko Kovacevicet.A 26 éves csatár már Budapesten van, és napokban belül aláírhat a Fradihoz.

Illetve arról is beszámoltunk, hogy az Újpest korábbi játékosa visszatér Magyarországra.