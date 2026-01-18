Az Újpest korábbi játékosa visszatér Magyarországra

A korábbi Újpest FC-játékost a Diósgyőr veszi kölcsön, az átigazolás véglegesítését már csak az adminisztratív teendők választják el. Ambrose jelenlegi klubja a skót élvonalban szereplő Aberdeen, amelynek színeiben legutóbb tavaly májusban lépett pályára.

A támadó 2022 és 2024 között az Újpest csapatát erősítette, ahol 48 mérkőzésen 11 gólt szerzett.

Az Újpest nagyon aktív az átigazolási piacon

Újpesten egyébként nagy a jövés-menés a januári átigazolási ablakban, Dárdai Pál sportigazgató már a transzfer időszak első napjaiban bekezdett: Bodnár Gergőt a Zalaegerszegtől, Patrizio Stronatit pedig a Puskás Akadémiától igazolták le a lila-fehérek. De további átigazolások is a terítéken vannak, a negyedik kerületi klub a Bundesligából és a belga bajnokságból is hozhat még játékost. Illetve könnyen lehet, hogy többen is távozni fognak a klubtól januárban, sajtóhírek szerint az egyik távozó a lila-fehérek portugál szélsője lehet. A lila-fehére eközben lemaradtak Franko Kovacevicről, a horvát csatár a Ferencvárosban folytatja a pályafutását. A Celjétől érkező támadó hatalmas összegért igazol az Üllői útra.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.