Már Budapesten a válogatott gólvágó, kiderült, miért a Ferencvárost választotta!

Horvát sajtóhírek szerint Franko Kovacevic megérkezett Budapestre, hogy átessen az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, ami a horvát sajtó szerint csak formalitás lesz. Az NK Celje játékosa ezt követően aláír a Ferencvároshoz.

A horvát Sportske novosti információi szerint Kovacevic 3,5 évre kötelezi el magát a Ferencvároshoz, amely további egy évvel meghosszabbítható. 

Miért a Ferencvárost választotta?

A támadó azért döntött a zöld-fehérek mellett, hogy bekerüljön a horvát válogatottba, valamint a világbajnoki keret tagja legyen.

Mint megírtuk, már maga Kovacevic is megerősítette a klubváltását Instagram-oldalán

Korábban arról is lehetett olvasni, hogy a 26 éves támadó Újpestre igazol, de a skót Celtic-kel is szóba hozták, azonban a gólerős támadó végül a Fradit választotta. 

Skóciában ki is akadtak, hogy a horvát csatár nem a skót rekordbajnokot választotta. 

