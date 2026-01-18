Már Budapesten a válogatott gólvágó, kiderült, miért a Ferencvárost választotta!

A horvát Sportske novosti információi szerint Kovacevic 3,5 évre kötelezi el magát a Ferencvároshoz, amely további egy évvel meghosszabbítható.

Miért a Ferencvárost választotta?

A támadó azért döntött a zöld-fehérek mellett, hogy bekerüljön a horvát válogatottba, valamint a világbajnoki keret tagja legyen.

Mint megírtuk, már maga Kovacevic is megerősítette a klubváltását Instagram-oldalán.

Korábban arról is lehetett olvasni, hogy a 26 éves támadó Újpestre igazol, de a skót Celtic-kel is szóba hozták, azonban a gólerős támadó végül a Fradit választotta.

Skóciában ki is akadtak, hogy a horvát csatár nem a skót rekordbajnokot választotta.