Az angolok szerint eldőlt: Szoboszlai Dominik lesz a Liverpool csapatkapitánya!

A felütés már sokat elárul a cikk hangvételéről, ugyanis így kezdődik: „Kulcsok a királysághoz" – Szoboszlai vezeti a versenyt, hogy Virgil van Dijk után ő legyen a Liverpool következő csapatkapitánya.

A The Sun felidézi, hogyan vált a magyar játékos alapemberré Arne Slot kezei alatt. Az angol lap külön kiemeli Szoboszlai elképesztő fizikumát is, ami már Salzburgban megmutatkozott, amikor tinédzserként majdnem „szétfutotta” a futópadot a terheléses teszteken. Azóta is olyan energiával szántja fel a pályát, mintha végtelen Duracell-elemek hajtanák – nem véletlenül tartják a Premier League egyik legfáradhatatlanabb középpályásának.

Szoboszlai vezérszerepben

A brit lap szerint mindez különösen felértékeli Dominik szerepét most, amikor Virgil van Dijk jövője bizonytalan, míg a csapatkapitány-helyettes, Andrew Robertson távozása gyakorlatilag borítékolható. Ebben a helyzetben egyre többen tekintenek Szoboszlaira úgy, mint a Liverpool következő csapatkapitányára, aki akár egy évtizedig is vezetheti a csapatot. Ráadásul Szoboszlainak tapasztalata is van etéren, hiszen 2022 óta a magyar válogatott csapatkapitánya.

A nehéz szezon közepette – amikor Arne Slotnak komoly gondot okozott az új igazolások beépítése – a magyar középpályás volt az egyetlen biztos pont. A csapat motorja, aki hétről hétre ugyanazt a magas szintet hozta.

Szoboszlai szinte nem hagyott ki meccset az idényben

Beszédes adat, hogy a most futó idényben mindössze egy Premier League-meccset hagyott ki eltiltás miatt, még karácsony után a Wolves ellen, miután korábban begyűjtötte az ötödik sárga lapját a Tottenham Hotspur elleni kaotikus rangadón. A Bajnokok Ligájában pedig gyakorlatilag végig a pályán volt: egészen a Qarabag elleni 6–0-s győzelem hajrájáig minden egyes percet lejátszott.

Szoboszlai szinte bármilyen poszton bevethető

Akár a védelem jobb oldalán kellett helytállnia, akár jobbszélsőként, akár a számára legideálisabb nyolcas/tízes szerepkörben, Szoboszlai mindenhol uralta a játékot és meghatározó teljesítményt nyújtott. A pontrúgásoknál is egyre fontosabb lett a szerepe, miközben az önbizalma látványosan megnőtt. Tavaly még elképzelhető lett volna, hogy Mohamed Szalah rúgja el a Marseille elleni szabadrúgást, most azonban már Szoboszlai állt oda – és nem is akármilyen gólt rúgott.

De a magyar középpályás az Arsenal ellen, és vasárnap a Manchester City ellen is hatalmas szabadrúgásgóllal jelentkezett, de Tóth Alexék kapuját is bevette pontrúgásból.

A The Sun szerint ez a teherbíróképesség és sokoldalúság teszi kirobbanthatatlanná a vörösök kezdőcsapatából.

Fél Európa sorba áll Szoboszlaiért

A cikk szerint ez a fizikum, a kiváló játékintelligenciával, pontos passzokkal és kulcsgólokkal párosulva tette Szoboszlait a Kop egyik kedvencévé. Nem véletlen, hogy Európa topklubjai is sorban állnának érte Spanyolországtól Németországon át Olaszországig, de a The Sun információi szerint Dominik kizárólag a Liverpoolnál képzeli el a jövőjét, és már az új szerződéséről tárgyal a Liverpoollal.

Szoboszlai készen áll, hogy a Liverpool csapatkapitánya legyen

A brit lap szerint a 25 éves játékos minden szempontból kapitányalkat. Olyan játékos, aki követheti példaképe, Steven Gerrard örökségét, és ehhez mind a pályán, mind azon kívül megvan benne minden. Van Dijk mellett az elmúlt években testközelből tanulta meg, mit jelent vezérnek lenni: hogyan kell motiválni, követelni és példát mutatni.

Ráadásul már többször megmutatta, hogy lehet rá számítani a kulcspillanatokban.

A The Sun végül megjegyzi: a City elleni rangadón, ahol a fizikai állóképesség kulcskérdés lesz, szinte biztos, hogy ő lesz az összecsapás központi alakja – futva, harcolva, megállás nélkül.