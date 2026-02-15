Szoboszlai Dominik a világ legjobbjai között: Mohamed Szalah és az edzője is áradozik a magyarról

A Liverpool magabiztos, 3–0-s győzelmet aratott, amivel bejutott az FA-kupa ötödik fordulójába. Az összecsapás során a magyar válogatott csapatkapitánya ismét kulcsszerepet játszott, folytatva lenyűgöző formáját. Szoboszlai gólja és Szalah játéka ismét győzelmet ért a Vörösöknek, ami után a sajtótájékoztatón a legforróbb téma Szalah kijelentése volt.

„Sokkal jobb, mint két és fél éve”

Arra a kérdésre, hogy egyetért-e Szalah véleményével, a Liverpool menedzsere határozott választ adott:

„Sok kiváló, elit játékos van a világon, de határozottan egyetértek Móval: Dominik egyértelműen közéjük tartozik” – jelentette ki a szakember.

Az edző rávilágított, hogy Szoboszlai fejlődése a klub tudatos átigazolási politikájának a gyümölcse. Kiemelte, hogy bár a Lipcsétől érkező játékos már akkor is fizikális és tehetséges volt, a Liverpoolnál töltött idő alatt „sokkal jobb játékossá vált”. A magyar különítmény ráadásul nem csak Szoboszlairól szólt az utóbbi időben, hiszen Kerkez Milos is letette a névjegyét a Liverpool elleni párharcok során.

Gólok, futómennyiség és a 10-es pozíció

Szoboszlai idén már 10 szerzett gólnál jár minden sorozatot figyelembe véve. Az edző hangsúlyozta: a Liverpool középpályáján alapkövetelmény a rengeteg futás, de egy 10-es pozícióban játszó futballistától a gólokat is elvárják.

Jövőbeli csapatkapitány?

A sajtótájékoztató egyik legérdekesebb pontja az volt, amikor Szoboszlai vezérszerepéről kérdezték az edzőt. Látja-e benne a jövőbeli kapitányt?

„Igen, minden adottsága megvan hozzá. Példamutatásban már most élen jár. Idővel ő is ennyire befolyásos, hangos vezérré válhat, mint Virgil van Dijk.” Nem véletlen, hogy az elemzők is egyre többet foglalkoznak a Szoboszlai-Szalah tengely hatékonyságával és a magyar játékos vezérszerepével.

Szoboszlai: „A Bajnokok Ligája kötelező”

A mérkőzés után maga az érintett is nyilatkozott. Bár elismerte, hogy a bajnoki címről idén valószínűleg lemaradnak, a célok továbbra is magasak.

„A trófeákért küzdünk. A Premier League-ben talán már kiszálltunk a versenyből, de két másik sorozatban még nagyot alkothatunk. A legjobb négy közé kerülés pedig kötelező egy olyan klub számára, mint a Liverpool” – mondta Szoboszlai.

A Liverpool számára tehát a cél tiszta: a BL-indulás kiharcolása mellett legalább egy kupát a magasba emelni az idény végén – egy olyan Szoboszlaival, aki Mohamed Szalah szerint is a világ közvetlen elitjéhez tartozik.



