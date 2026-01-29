Hidegzuhany: a Ferencváros kirúghatja Robbie Keane-t az újabb vereség után!?

A Fradinál rémálomszerűen kezdődött a tavaszi szezon, a zöld-fehérek egy már megnyert mérkőzést engedtek ki a kezükből a Panathinaikosz ellen az Európa-ligában, a görög csapat a 86. percben egyenlített a semmiből, így 1-1-el zárult a találkozó. A Ferencváros ezt követően az ETO FC ellen sem tudott nyerni hazai pályán, sőt 3-1-s vereséget szenvedett a győriek ellen a Groupama Arénában. Majd következett a Nottingham Forest elleni 4-0-s angliai zakó az Európa-liga utolsó fordulójában, aminek köszönhetően a magyar rekordbajnok kicsúszott a legjobb nyolcból, így rájátszásra kényszerül majd a sorozatban.

Bár az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a Fradi az első hét fordulóban veretlen maradt, és végig erőn felül teljesített a második számú európa kupasorozatban. De talán pont ezért még bosszantóbb, hogy az utolsó mérkőzésen úszott el a legjobb 8 közé jutás az alapszakaszban.

A szurkolók Keane távozását akarják?

Facebook-oldalunkon két nappal ezelőtt szavazást indítottunk, hogy melyik vezetőedző meneszthetik először az NB I-ben. Olvasóink 33 százaléka Keane-re, 27 százaléka Hornyák Zsoltra (Puskás Akadémia), míg 19 százaléka Vladimir Radenkovicsra (Diósgyőr) szavazott, vagyis olvasóink többsége Robbie Keane munkájával a legelégedetetlenebb, szerintük az ír szakember rúghatják ki először.

Ez nyilván nem egy reprezentatív felmérés volt, vagyis nem lehet belőle messzemenő konzekvenciákat levonni. Ami biztos, hogy Keane már sok mindent letett az asztalra a Ferencvárosnál az elmúlt bő egy évben, hiszen az AZ Alkmaar legyőzésével 2025 januárjában rögtön a rájátszásba jutatta a Fradit, majd májusban bajnoki címet ünnepelhetett az együttessel.

A 2025/26-os idényben bemutatott Európa-liga-meneteléssel pedig olyannyira meggyőzte a vezetőséget, hogy az új szerződéssel jutalmazta a klub. És bár a brit média a Celticcel és a Wolverhamptonnal is összeboronálta, végig minden megszólalásán érezni lehetett, hogy Keane elkötelezett a Fradi-projekt mellett, nem akar váltani.

Summa summárum, nem hisszük, hogy Keane-t pár rosszul elsült mérkőzés után menesztené a Ferencváros, nem a zöld-fehérek hiába hosszabbítottak vele szerződést bő egy hónappal ezelőtt, azonban az ír szakembernek össze kell kapnia a csapatot, és javítania kell az eredményeken záros határidőn belül, hiszen előbb-utóbb a sikertelenség az állásába kerülhet.

Nehezítő tényezők

Nem segíti Keane munkáját, hogy a klub két kulcsjátékosa, Varga Barnabás és Tóth Alex a téli átigazolási ablakban elhagyta a zöld-fehéreket, ráadásul Dibusz Dénes is sérülésből jön vissza, így a 45 éves trénernek kis túlzással most új csapatot kell építenie idény közben.

Erősítésekből azonban nincsen hiány az Üllői úton, Elton Acolatse a Disógyőrből, Franko Kovacevic az NK Celjéből és Marius Corbu az APOEL Nicosiából igazolt a Fradihoz. Ezekkel a játékosokkal kell valahogy pótolnia a távozókat Keane-nek. Nem lesz egyszerű feladat, az biztos.

Ami a szurkolóknak a legjobban fáj: a pocsék hazai mérleg

A Ferencváros szurkolók legtöbbször a rossz hazai mérleget kérik számon a csapaton. A Fradi ultrái az ETO elleni hazai vereség után ki is hívták a játékosokat, hogy elbeszélgessenek velük.

A regnáló magyar bajnok tíz hazai bajnokijából mindössze hármat tudott megnyerni, két döntetlen és öt vereség mellett (30%-os győzelmi arány). Ha a Ferencváros így folytatja a Groupama Arénában, akkor a 2011/12-es idényben mutatott negatív hazai mérleg is veszélybe kerülhet, akkor a Prukner László vezette zöld-fehérek 15 hazai mérkőzésből csak négy találkozót tudtak megnyerni (26,6%-os győzelmi arány).

A kilencedik kerületieknek még hat hazai bajnokija maradt, ezeken még kozmetikázhatják a győzelmi mutatókat.