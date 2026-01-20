Tóth Alexbournemouth
Kovács Attila

Bejelentette a Bournemouth Tóth Alexet – HIVATALOS

Az AFC Bournemouth hivatalos oldalán jelentette be Tóth Alex érkezését. Mutatjuk a részleteket!

A Ferencvárostól érkező magyar középpályás így mutatkozott be a klub honlapján, miután aláírta a szerződését:

– A legjobbamat szeretném nyújtani, meglátjuk, hogyan sikerül. Ez egy jó klub a Premier League-ben, a világ legerősebb bajnokságában. Amikor először hallottam a megkeresésükről, lelkessé váltam: tudtam, hogy szeretnék idejönni és a csapat részévé válni – nyilatkozta Tóth a bemutatkozó videójában.

A mindig jól értesült Fabrizio Romano informáicói szerint a Bournemouth 12 millió eurót fizet Tóth játékjogáért, a teljes összeg bónuszokkal együtt 15 millió euróra nőhet. 

Új edzője már nagyon várja a magyar válogatott játékos érkezését

