Bejelentette a Bournemouth Tóth Alexet – HIVATALOS

A Ferencvárostól érkező magyar középpályás így mutatkozott be a klub honlapján, miután aláírta a szerződését:

– A legjobbamat szeretném nyújtani, meglátjuk, hogyan sikerül. Ez egy jó klub a Premier League-ben, a világ legerősebb bajnokságában. Amikor először hallottam a megkeresésükről, lelkessé váltam: tudtam, hogy szeretnék idejönni és a csapat részévé válni – nyilatkozta Tóth a bemutatkozó videójában.

A mindig jól értesült Fabrizio Romano informáicói szerint a Bournemouth 12 millió eurót fizet Tóth játékjogáért, a teljes összeg bónuszokkal együtt 15 millió euróra nőhet.

Új edzője már nagyon várja a magyar válogatott játékos érkezését.