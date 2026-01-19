Hivatalos: Diósgyőrből igazolt támadót a Ferencváros

A Ferencváros hivatalos oldalán bejelentette, hogy leigazolta a DVTK-tól a holland Elton Acolatsét.



A 30 éves Elton Ofoi Acolatse a hollandiai Amszterdamban született 1995. július 25-én. A szélső 2003 és 2013 között a patinás Ajax Akadémián nevelkedett. A felnőttek között az Ajax második csapatában, a Jong Ajaxban mutatkozott be 2013-ban, ahol 64 bajnokin hatszor volt eredményes.

A 2016-17-es idényt a Westerloo csapatában töltötte, majd Club Brugge játékosa lett, ahol viszont nem kapott szerepet. A 2017-18-as idényt kölcsönben a Sint-Truiden csapatában töltötte, amelyik a szezon végén kivásárolta, és egészen 2020-ig a limburgi csapat játékosa volt. A sárga-kékeknél 73 bajnokin háromszor volt eredményes.

Sint-Truidenből előbb kölcsönben, majd végleg az izraeli Hapoel Be’er Sheva csapatához került, a 2021-22-es idényt azonban már kölcsönben a török Bursaspornál töltötte. 2023-ban az izraeli FC Ashdod érintésével került Diósgyőrbe, ahol gyorsan alapember lett. A borsodi csapatban 70 bajnokin 16 gól és 17 gólpassz a mérlege. A jelenleg futó idényben az FIZZ Ligában 18 meccsen 8 gól és 8 gólpassz, míg a MOL Magyar Kupában 2 gólpasszt jegyzett.

A holland U17-es, U18-as és U20-as válogatottban is szerepelt, a legfiatalabb korosztállyal 2012-ben Európa-bajnoki címet ünnepelhetett. A Németország elleni döntőben a 91. percben ő lőtte az egyenlítőt gólt, majd a tizenegyespárbajban sem hibázott.