Hivatalos: a Ferencváros lecsapta az Újpest kezéről a válogatott gólvágót!

A Ferencváros hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy leigazolta az NK Celje csatárát, Franko Kovacevicet.

Ahogy korábban már többször beszámoltunk róla, a horvát csatárral először az Újpest vette fel a kapcsolatot, majd a skót Celtic is becsatlakozott a gólerős játékosért vívott küzdelembe. Az NK Celje támadója azonban végül mindkét csapatot kikosarazta, és a Fradit választotta.

A Ferencváros 3 millió eurót fizet az NK Celjének Kovacevicért. Szlovén sajtóértesülések szerint a támadó 3,5 évre kötelezi el magát a magyar bajnokhoz.

Skóciában nehezen fogadták Kovacevic döntését

Skóciában ki is akadtak, hogy a Celtic lemaradt egy ilyen gólérzékeny támadóról. A csatár remek formában futballozik, a mostani idényben minden sorozatot figyelembe véve 28 mérkőzésen 25 gólt szerzett.

Kovacevic vasárnap Budapestre utazott, hogy átessen az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon. A 26 éves támadó átigazolását közösségi oldalán röviden kommentálta.

Nagy a jövés-menés a Ferencvárosnál, megtalálták Varga Barnabás utódjait?

A Ferencváros mozgalmas 24 órán van túl. A kilencedik kerülteti klub hétfőn este bejelentette Elton Acolatse érkezését, a 30 éves csatár a Diósgyőrtől igazolt az Üllői útra. Kedd délelőtt az is hivatalossá vált, hogy Tóth Alex az AFC Bournemouth-nál folytatja a pályafutását.

Kubatov Gábor a hétfőn rendezett X. FTC Szakmai Napon elmondta, hogy a klub mekkora összeget kapott Tóthért, de a sportvezető a további átigazolásokról is szót ejtett, elmondása szerint Lukács Dániel és Nagy Ádám is a Fradiba igazolhat a januári átigazolási ablakban.