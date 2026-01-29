A Nottingham otthonában szenvedte el első vereségét az El-ben a Ferencváros

A Ferencváros 4-0-s vereséget szenvedett az Európa-liga alapszakaszának zárókörében, a Nottingham Forest vendégeként.



A Ferencváros célja a legjobb nyolc közé jutás volt csütörtökön, ehhez viszont nehéz feladatot kellett volna megoldania Robbie Keane együttesének, hiszen Nottinghambe látogatott a gárda. A magyar bajnok jól kezdte a mérkőzést, hiszen már a 6. percben közel járt a gólhoz, Zarchariassen fejese azonban a kapufáról jött le. A 17. percben aztán magasan szerzett labdát a hazai csapat, Yates centerezése azonban nem talált csapattársat, Ötvös viszont szerencsétlenül ért a hosszún a labdába, ami a magyar kapuba kötött ki. Yusuf előtt ott volt a lehetőség, hogy hamar egyenlítsen, Sels azonban a helyén volt, a 21. percben pedig már két gól volt a differencia, egy újabb védelmi hibát Igor Jesus használt ki. Az első félidő végén még volt egy sansza a Ferencvárosnak, ez azonban kimaradt, a félidőben így 2-0 volt az eredmény.

Nagyon aktívan kezdte a Nottingham a második félidőt, Gróf több bravúrt is bemutatott, az 55. percben azonban Jesus lövésénél már ő is tehetetlen volt. A 61. percben újabb kapufát jegyzett az FTC, majd megint az angolok kapták el a fonalat, Gibbs-White és McAtee lövésénél is nagyot védett a vendég kapus. Még egy gól maradt azért a végére, Ötvös rántotta le látványosan Ndoyét, McAtee pedig értékesítette a megítélt büntetőt, ezzel beállítva a 4-0-s végeredményt.