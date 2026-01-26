Román válogatott játékost igazolt a Ferencváros Tóth Alex helyére!

Román sajtóértesülések szerint a 23 éves támadó középpályás, Marius Corbu megállapodott a Ferencvárossal. A román válogatott labdarúgó elhagyja az APOEL Nicosia együttesét, a zöld-fehérek pedig 1,3 millió eurót fizetnek érte.

Információink szerint Corbu akár még ma aláírhatja szerződését, és a napokban hivatalosan is bejelenthetik az érkezését.

A középső középpályás karrierje Csíkszeredán indult, majd 2020 és 2024 között a Puskás Akadémia futballistája volt, így jól ismeri a magyar bajnokságot.

Corbu csángó, mégis a román válogatottat választotta

A 23 éves középpályás Keleti-Kárpátok bércei között fekvő Magyarcsügésről származik, itt élt 5. osztályos koráig. Székely-csángó, római katolikus családból származik.

Corbu még 2022-ben a közmédiának elárulta, hogy nagyon szeretett volna magyar válogatott lenni, azonban a szabályok szerint erre még három évet várnia kellett volna, ugyanis a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) szabályai alapján öt, hazánkban eltöltött év után ölthette volna magára a magyar válogatott mezét.

A fiatal tehetség ezt azonban nem várta ki a három évet, és a román utánpótlás-válogatottak végigjárása után elfogadta a román válogatott meghívóját 2022 szeptemberbében. Érdelesség, hogy bár a románok behívták 2022-ben Corbut a válogatottba, a középpályás végül mégsem mutatkozott be keleti szomszédunk nemzeti csapatában.

A Ferencváros csatárposzton már erősített januárban

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Varga Barnabás távozása után a Ferencváros két csatárt is igazolt már a januári átigazolási ablakban, Elton Acolatse Diósgyőrből, Franko Kovacevic pedig Celjéből tette át a székhelyét az Üllői útra, de Nagy Ádám visszatérése is szóba került a Fradinál. Rajtuk kívül Lukács Dánielt is megkeresték a zöld-fehérek, azonban a Puskás Akadémia úgy néz, nem szeretne megválni egyik legjobbjától.