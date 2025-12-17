Hivatalos: Meghosszabbította Robbie Keane szerződését a Ferencváros

A Ferencváros hivatalos oldalán jelentette be, hogy szerződést hosszabbított Robbie Keane-nel. Az ír szakember 2025 januárjában érkezett a zöld-fehér csapathoz, az együttessel a hónap végén tovább is jutott az UEFA Európa Liga egyenes kieséses szakaszába, a szezon végén pedig kupadöntőt vívott, valamint magyar bajnokságot nyert.

A 2025/26-os idényben a Bajnokok Ligája selejtezőjében Robbie Keane irányításával egészen az utolsó selejtezőkörig jutott az FTC, ahol összesítésben egy góllal maradt alul a Qarabaggal szemben.

Az UEFA Európa Liga ligaszakaszának eddigi mérkőzésein a Ferencváros remek teljesítményt nyújtott, veretlenül, négy győzelemmel és két döntetlennel a tabella hatodik helyén áll. A Plzen elleni, hazai döntetlennel kezdték meg a sorozat aktuális kiírását, majd értékes három pontot hoztak el Genkből. A folytatásban a Salzburgot is legyűrték idegenben, majd a Groupama Arénában a BL-selejtezőben korábban már búcsúztatott Ludogorecet verték meg 3-1-re.

A lendület ezután sem hagyott alább, az ötödik fordulóban a Fenerbahce otthonában is veretlen maradt a csapat. Idei utolsó nemzetközi tétmérkőzésükön pedig a Glasgow Rangers érkezett az Üllői útra, de sok babér nekik sem termett, a skótok 2-1-es vereséggel távoztak.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.