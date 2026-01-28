Hiába érkeztek biztató hírek a Ferencváros keddi edzéséről, és hiába láthattuk újra a pályán a sérüléséből lábadozó Dibusz Dénest, a csütörtöki, angliai fellépésen még biztosan nem ő irányítja majd a védelmet. A magyar bajnok első számú hálóőre ugyan már a csapattal készült, egy fontos adminisztratív akadály és a szakmai óvatosság végleg eldöntötte a kérdést.

Miért nem véd Dibusz Angliában?

A válasz egyszerűbb, mint gondolnánk: a magyar válogatott kapus nincs nevezve a hivatalos UEFA keretbe, így nem léphet pályára a Nottingham Forest ellen. Robbie Keane stábja a sérülés súlyossága miatt korábban úgy döntött, nem kockáztat, így Dibusz papíron sem kaphat szerepet a csütörtöki EL-találkozón.

Ez azt jelenti, hogy a Premier League-ben vitézkedő Forest otthonában továbbra is Gróf Dávid bizonyíthat.

Dibusz még decemberben sérült meg: Dibusz Dénes sérülése súlyosabb lehet a vártnál

"kapus-domino"

Bár Nottingham-ben nem véd, Dibusz megjelenése az edzésen rendkívül pozitív jel. A rehabilitációja a jelek szerint kiváló ütemben halad, ez pedig alapjaiban mozgatja meg a magyar átigazolási piacot.

Amennyiben Dibusz a jövő heti bajnoki fordulóra már 100%-os állapotba kerül, a Ferencváros visszaengedheti Varga Ádámot Debrecenbe. Ezzel egy időben pedig eldőlne Demjén Patrik (MTK) sorsa is, aki a sajtóhírek szerint a DVSC első számú kiszemeltje, ám ha Varga visszatér a cívisvárosba, Demjén előtt bezárulhat ez a kapu, és marad számára az NB II-es Honvéd kapuja.

A zöld-fehérek csütörtök este lépnek pályára Angliában, ahol a tét nemcsak a pontszerzés, hanem Varga Ádám jövője is lehet.