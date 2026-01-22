Döntetlent játszott a Panathinaikosszal a Ferencváros

A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 7. fordulójában a Ferencváros hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a görög Panathinaikosszal.



A görögök kezdték aktívabban a mérkőzést, a 11. percben Swiderski ugratta ki Pellisterit, Szalai megcsúszott a támadó pedig Cadut is kicselezte, de elpuskázta aztán a lehetőséget. Mezőnyjáték zajlott az első félidő nagyobb részében, a Panathinaikosz volt némileg kezdeményezőbb, de igazi helyzetet a vendég csapat sem tudott kialakítani. A 36. percben aztán Levi hozta magát remekül lövőhelyzetbe a tizenhatos előterében, de a kaput nem találta el.



A második félidőt is a feketében játszó vendég gárda kezdte erősebben, Grófnak kétszer is nagyot kellett védenie, azt 54. percben Palmer-Brown, 3 perccel később Kirjakopulosz volt az, aki nem tudott túljárni a magyar kapus eszén. Palmer-Brown nem sokkal később ismét főszereplő lett, de nem úgy, ahogy azt szerette volna, hiszen ezúttal a saját tizenhatosán belül tűnt fel, kezezett, a bíró pedig büntetőt ítélt, amelyet Yusuf értékesített. A hajrában aztán kétszer is lett volna sansza végleg eldönteni a mérkőzést a Ferencvárosnak, egyik alkalommal sem sikerült azonban ez, a Panathinaikosz pedig élt a lehetőséggel, a 86. percben Zaruri ragasztott óriási gólt a hazai kapuba, kiegyenlítve az eredményt. Gól több már nem született, a végeredmény 1-1 lett.