A Ferencváros szurkolói “elbeszélgettek” a játékosokkal az ETO elleni vesztes rangadó után

A Ferencváros vasárnapi, ETO FC elleni 3-1-s veresége után a szurkolók számonkérték a játékosokat a teljesítményükért, derül ki a ferencvárosi tábor vezérszurkolójának közösségi oldalára feltöltött bejegyzéséből.

Elszenvedte ötödik hazai vereségét is a Ferencváros labdarúgó csapata a Fizz Liga 19. fordulójának zárómérkőzésén, ráadásul a győri ETO FC elleni blama után már négy pontra nőtt a kisalföldiek előnye a fővárosi zöld-fehérekkel szemben.

A meccs után pedig egy kisebb beszélgetés is lezajlott a hazai tábor és a ferencvárosi játékosok között, amiről Hamberger Ádám vezérszurkoló által feltöltött kép ad bizonyságot: “Menni kell tovább, együtt és javítani. Mindörökké, Ferencváros” - írta a Fradi-tábor vezetője közösségi oldalán.

Nem csak a szurkolók nem voltak megelégedve az FTC vasárnapi produkciójával, a csapat kapusa, Gróf Dávid szerint elfogadhatatlan ennyi vereséget szenvedni hazai pályán a címvédőnek, Kubatov Gábor viszont emlékeztette a győrieket, a bajnokság csak májusban ér véget, addig nem kényelmesedhetnek el az éllovas kisalföldiek.

