Az ETO FC nyerte a Ferencváros elleni rangadót a Groupama Arénában

Mindkét csapatnak nagy volt a tét a rangadón, a Ferencváros és az ETO FC is átvehette volna vezetést a tabellán a tegnap Felcsúton győző Pakstól, így egy kiváló csörtére volt kilátás a Groupama Arénában. Az első játékrész kiegyenlített játékot hozott, hazai részről Szalai Gábor szerezhetett volna gólt, ám Makreckis beadása után a kapu fölé fejelt a védő.

A vendég győriek sem akartak lemaradni, szűk negyedóra után egy szabadrúgás kombináció után Stefulj fejelt, ám a gólvonalról sikerült Nagy Barnabásnak menteni. A félidő végéig az FTC két új igazolása, Acolatse és Kovavecic is próbálkozott gólszerzéssel, ám egyikük sem találta el a kaput ígéretes helyzetből.

A második játékrészt viszont pontosan úgy kezdte a Ferencváros, ahogyan azt Robbie Keane vezetőedző elképzelte, négy perc elteltével Ötvös levágódó lövése után Kovacevic elé pattan a labda, és a frissen szerződtetett játékos fordulásból lőtte ki a bal alsó sarkot, 1-0. Ekkor úgy nézett ki, akár el is döntheti a meccset a hazai csapat, ám először Nagy Barnabás, majd Madarász lövése is centikkel kerülte el a kaput.

Ez a két kihagyott helyzet pedig meg is bosszulta magát, egy győri támadásnál elaludt az FTC védelme, és egy szép kiugratás után Benbouali volt eredményes, találatával egyenlítettek a vendégek, 1-1. A kapott gól után rákapcsolt a Fradi, nyomást tudtak helyezni a győriekre, egy gyorsan elvégeztt szabadrúgás után Nagy Barnabás kapott labdát a balszélen, aki ziccerbe hozta Kovacevicet, ám a szlovén csatár ordító helyzetét Megyeri védte, így maradt a döntetlen hetven perc után.

Ezt pedig kihasználta az ETO, egy perccel ezután Stefulj lőhetett volna gólt, ám lövése kevéssel mellé ment, nem sokkal később viszont már nem kegyelmeztek a kisalföldiek: egy megszerzett labda után ragyogóan játszottak össze a győriek a tizenhatoson belül, a Fradi védelme teljesen elcsúszott, a hosszú oldalon pedig egyedül érkezett Bumba, aki előnyhöz juttatta a vendégeket, 1-2.

A Ferencváros fejvesztve rohant előre az egyenlítésért, ám Ötvös lövése nem sokkal fölé szállt a hetvenhatodik percben, a Győr pedig tíz perccel később eldöntötte a mérkőzést: egy labdaszerzés után Benbouali tálalt Stefulj elé, aki nagyon pontosan lőtt a jobb alsó sarokba, megszerezve ezzel a győriek győzelmét a Groupama Arénába, 1-3.

A Ferencváros a Panathinaikosz elleni döntetlen után elszenvedte ötödik hazai vereségét a bajnokságban, míg a vendég ETO FC 21 év után tudta legyőzni idegenben a fővárosiakat, és visszavette a vezetést a Fizz Ligában.