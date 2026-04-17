Romano szerint Jürgen Klopp is esélyes a Real Madrid vezetőedzői posztjára

A Real Madridnál komoly esély mutatkozik arra, hogy trófea nélkül zárja a klub az idényt, miután a Bajnokok Ligájából 6-4-es összesítéssel kiesett a csapat a Bayern München ellen, a bajnokságban pedig hét pontos hátrányban van a Barcelonával szemben.

Romano videójában Álvaro Arbeloáról és általánosságban az edzőkérdésről is beszélt. A transzferguru szerint a klubnál nagyra értékelik Madridban a vezetőedző hozzáállását és a fiatal játékosokkal való bánásmódját, ami faktor lehet a következő tréner kiválasztásában is. A BL-ben mutatott teljesítménye is megfelelő volt Arbeloának, különösen a Manchester City elleni párharcban mutatott játék, de a Bayern München ellen sem kellett szégyenkeznie a spanyol gigásznak.

Viszont egyre valószínűbb, hogy címek nélkül marad ebben a szezonban a klub, ami nem elhanyagolható szempont a Real Madridnál, így a klubon belül döntenek Arbeloa sorsáról. Sok pletyka kering azokról a potenciális jelöltekről, akik átvehetik nyártól a csapat irányítását: Zinédine Zidane minden bizonnyal a francia válogatott szövetségi kapitánya lesz a világbajnokság után, Didier Deschamps-al pedig egyelőre nem történt kapcsolatfelvétel Romano szerint. Jürgen Klopp neve merül fel a legtöbbször a Real Madriddal kapcsolatban, mi is írtunk korábban arról, hogy az ex-Liverpool edző lehet a poszt elsőszámú várományosa, Németországban és Spanyolországban is cikkeztek erről korábban, nemrég pedig maga Klopp beszélt arról, hívta-e a Real Madrid vezetőedzőnek.

Romano szerint nagyra értékelik a vezetőségben a német szakember munkáját, de a Realnál úgy gondolják, hogy Kloppnak kell megtenni az első lépést, hogy vissza szeretne-e térni a mindennapi munkához. Annyi bizonyos, hogy a Liverpool korábbi mestere a világbajnokságon szakértőként fog dolgozni, bemutatásán pedig elmondta, jelenleg nem tervez visszatérni abba a mókuskerékbe, amivel egy edzői feladat jelentene számára.

Forrás: Fabrizio Romano/YouTube

