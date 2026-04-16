A francia középpályás csereként lépett pályára, ám rövid idő alatt két sárga lapot is begyűjtött. Az elsőt egy szabálytalanságért kapta, a másodikat pedig azért, mert egy ítélet után nem adta vissza időben a labdát, ezzel késleltette a játék újraindítását. A második sárga automatikusan piros lapot eredményezett, így a Real Madrid emberhátrányba került a hajrában.

A döntés kulcsfontosságúnak bizonyult: a mérkőzés addig kiegyenlített volt, azonban az emberelőnybe kerülő Bayern két késői góllal eldöntötte a párharcot, és 6–4-es összesítéssel jutott tovább.

A madridi oldalon hatalmas felháborodást váltott ki az ítélet. Jude Bellingham például „viccnek” nevezte a kiállítást, míg a vezetőedző, Álvaro Arbeloa szerint „nem lehet ilyenért kiállítani egy játékost” egy ilyen szintű mérkőzésen.

A GiveMeSport által idézett szabályszakértő ugyanakkor másként látta a helyzetet. Álláspontja szerint a játékvezető döntése megfelelt a szabálykönyvnek: a játék szándékos késleltetése – még ha apróságnak is tűnik – sárga lapos figyelmeztetést von maga után. Mivel Camavingának már volt egy sárgája, a második automatikusan kiállítást jelentett.

A szakértő hangsúlyozta: az ilyen szituációkban nincs mérlegelési lehetőség, a szabály egyértelmű. Ha egy játékos akadályozza a gyors szabadrúgás elvégzését, a játékvezetőnek kötelessége büntetni – függetlenül attól, hogy ez milyen hatással van a mérkőzésre.

A történet így klasszikus példája lett annak, amikor a szabályok betűje és a futball „érzete” ütközik: míg a Real Madrid játékosai és stábja túl szigorúnak érezték az ítéletet, addig a szakértői álláspont szerint a döntés szakmailag védhető.

A végeredmény viszont megkérdőjelezhetetlen: Camavinga kiállítása fordulópontot jelentett, és végső soron hozzájárult a madridiak kieséséhez.

