Klopp a Real Madrid kispadján? Németországban már tudják a választ

Hiába erősödtek fel az utóbbi hetekben a pletykák, a Sport Bild legfrissebb információja szerint Jürgen Klopp nem készül átvenni a Real Madrid irányítását. A német szakember továbbra is a Red Bull futballprojektjein dolgozik, és egy gyors visszatérés egy topklub kispadjára szinte kizárt – ugyanakkor a jövőben a német válogatott szövetségi kapitányi posztja reális lehetőségként merül fel.

Az utóbbi hetekben ismét felerősödtek a találgatások arról, hogy Jürgen Klopp visszatérhet a kispadra, és akár a Real Madrid vezetőedzője lehet. A Sport Bild legfrissebb információja szerint azonban ez a forgatókönyv egyelőre nem reális – ugyanakkor a német válogatott kispadja a jövőben komoly lehetőségként merülhet fel számára.

A madridi klubnál jelenleg csillapodtak az jövőbeli vezetőedző személyét övező pletykák, különösen azt követően, hogy Álvaro Arbeloa csapata 3–0-ra legyőzte a Manchester City együttesét a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén. A siker ideiglenesen háttérbe szorította az új trénerrel kapcsolatos spekulációkat – köztük Klopp lehetséges érkezését is.

Stabil a kapcsolat a Red Bull-lal

A német szakember jelenleg a Red Bull futballprojektjeinek egyik vezető figurája, és a hírekkel ellentétben egyelőre szó sincs arról, hogy idő előtt felbontaná a 2029-ig szóló szerződését. A háttérben ugyan felmerült, hogy a feladatkörök pontos meghatározása nem mindenben elégíti ki a feleket, de a szakember befolyása továbbra is jelentős.

Klopp közvetlen környezetéből származó információk szerint jelenleg kizárt, hogy rövid időn belül ismét egy élklub vezetőedzője legyen. Egy olyan projekt, mint például a Real Madrid irányítása – ahol hatalmas a nyomás és nap mint nap világsztárokat kell kezelni, köztük olyan játékosokat, mint Vinícius Júnior – jelenleg nem szerepel a tervei között.

A német válogatott lehet a következő állomás

Ezzel szemben egy másik lehetőség egyre gyakrabban kerül szóba: Klopp a jövőben átveheti a német válogatott irányítását. A Német Labdarúgó-szövetség korábban már többször megkereste a szakembert, amit az ügynöke, Marc Kosicke is megerősített.

Kosicke szerint Klopp nem érzi kötelezőnek, hogy egyszer mindenképpen szövetségi kapitány legyen, ugyanakkor nehezen mondana örökké nemet egy ilyen felkérésre.

A jelenlegi kapitány, Julian Nagelsmann szerződése ugyan 2028-ig szól, de a futballvilágban gyorsan változnak a körülmények. A Red Bull környezetében egyre többen elképzelhetőnek tartják, hogy a jövőben Klopp mégis a német válogatott élén tér vissza a kispadra.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

