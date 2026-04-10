Újabb pofon a Real Madridnak, elúszott a bajnoki cím?

A hétvégi forduló hétpontos hátrányból váró Real Madridnak a bajnoki aranyról szőtt álmok életben tartásához mindenképpen győznie kellett péntek este a Girona ellen, ám az első félidőben nem tudta gólra váltani mezőnyfölényét Álvaro Arbeloa együttese.

A hatodik percben Camavinga pazar indítása után Mbappé került helyzetbe, ám nem tudta eltolni a labdát a vendégek kapuját őrző Gazzaniga mellett, majd néhány perccel később Brahim Díaz beadása után ismét a francia világbajnok veszélyeztetett, ám a hálóba tartó lövésénél Moreno a gólvonalról tisztázott.

A vendégek erejéből is futotta néhány helyzetre, Ounahi jobb felső sarokba tartó lövését Lunyin védte bravúrral, majd Martinez átlövése suhant el a jobb alsó sarok mellett. A túloldalon Díaz beadása után Bellingham spiccelte a labdát a bal alsó sarok mellé, majd Valverde léc alá tartó lövését védte bravúrral a vendégek kapusa. Az eseménydús első félidőből csak a gól hiányzott...

A fordulás után a hazaiak angol középpályása szerezhetett volna vezetést egy labdaszerzést követően, ám életerős lövése éppen középre tartott, így nem okozott gondot Gazzanigának. Az 50. percben viszont már akadtak gondjai Valverde újabb kísérleténél, olyannyira, hogy gyakorlatilag bevédte az uruguayi középpályás erős, ám középre tartó lövését.

A hazaiak potyagóljára bombával válaszoltak a vendégek, a 61. percben a madridi védelem nem igazán vette komolyan Lemart, aki köszönte szépen a lehetőséget és 16 méterről óriási erővel a bal alsó sarokba bombázott. Arbeloa együttese igyekezett rátenni egy lapáttal, ám a szívósan védekező vendégek állták a sarat, amikor pedig mégis megnyílt a rés a pajzson, a vendégek kapusa nem tette meg azt a szívességet, hogy ismét hibázzon.

A Bayern elleni hazai BL-negyeddöntős vereség (1-2) után a müncheni visszavágó főpróbája sem sikerült a Real Madridnak, az 1-1-es döntetlen után pedig egyre nehezebb elképzelni, hogy az együttes trófeával zárja az idényt. Amennyiben a Barcelona szombat délután hazai pályán legyőzi az Espanyolt, kilencpontos előnybe kerül legnagyobb vetélytársa előtt.