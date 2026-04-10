Világbajnok edző a Realnál? Florentino Pérez új edzőt szemelt ki

A francia válogatott éléről távozó Didier Deschamps neve is felmerült a Real Madrid következő vezetőedzőjeként – számolt be róla az RMC Sport.

Az 57 éves szakember a 2026-os világbajnokságot követően búcsúzik a francia válogatott kispadjától, amit már 2025 elején megerősített. Deschamps akkor hangsúlyozta: nem vonul vissza az edzősködéstől, csupán egy hosszú és sikeres korszakot zár le. Ugyanakkor azt is világossá tette, hogy más válogatott élére nem kíván leülni.

Az esetleges madridi kinevezés érdekes láncreakciót indíthat el, hiszen a francia nemzeti csapat élére így várhatóan Zinédine Zidane érkezhetne Deschamps utódjaként.

A madridi együttest az idény végéig megbízott vezetőedzőként Álvaro Arbeloa irányítja, miután Xabi Alonso távozott az év elején. A klub vezetése egyelőre nem döntött a hosszú távú megoldásról, de egy trófea nélküli idény veszélye miatt Florentino Pérez elnök könnyen egy rutinosabb szakember mellett teheti le a voksát.

A jelöltek között korábban felmerült Jürgen Klopp neve is, ám ő kizárta a lehetőséget. Szintén a listán szerepel Mauricio Pochettino és Massimiliano Allegri is.

Deschamps iránt továbbra is jelentős az érdeklődés: a szakember környezetéből származó információk szerint hónapok óta folyamatosan keresik különböző klubok. Bár Szaúd-Arábiából is kapott komoly ajánlatot, azt visszautasította, miközben egy esetleges visszatérés a Juventushoz szintén felmerült opcióként.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.