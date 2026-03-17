Vinícius JúniorPaul ELLIS / AFP
C. Kovács Attila

Korai KO: a drámai piros lap után Vinícius sokkolta a Manchester City-t, eldőlt a továbbjutás!

Bernardo Silva kezezése már az első félidő derekán eldöntötte a továbbjutás kérdését a Manchester City–Real Madrid BL-nyolcaddöntő visszavágóján: a portugál a gólvonalon mentett kézzel, ezért Clément Turpin játékvezető kiállította, a Real Madrid pedig tizenegyeshez jutott. Azóta ugyan a Manchester City szépített, de így is kilátástalannak tűnik a továbbjutás Pep Guardioláék számára. Mutatjuk a részleteket!

A 20. percben Vínicius lövését kézzel ütötte ki szögletre a gólvonalon védekező Bernardo Silva. Ugyan Turpin játékvezető elsőre nem szúrta ki a kezezést, azonban a videóbíró kihívta a bírót, aki ezt kövően a tizenegyespontra mutatott, és kiállította Bernardo Silvát. 

Vinícius Júnior visszavágott Donnarummának

Az odavágón Vinícius Júnior tizenegyest hibázott, Gianluigi Donnarumma könnyedén fogta a Real Madrid játékosának büntetőjét. 

Most azonban Vinícius Júnior nyerte az idegek csatáját, ugyan oda lőtte a tizenegyest, ahová az odavágón is, azonban Donnarumma ezúttal nem balra, hanem jobbra vedődött el, így az olasz kapusnak esélye sem volt védeni a brazil támadó büntetőjét. 

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, így szólt be Donnarumma Viníciusnak az első mérkőzésen, mielőtt a brazil nekifutott a tizenegyesnek. 


A félidő végén Erling Haaland góljával egyenlíteni tudott a Manchester City, azonban összesítésben így is 4-1 vezet a Real Madrid, így kilátástalan helyzetben a hazaiak, ugyanis emberhátrányban három gólt kellene szerezniük a második féidőben, hogy hosszabbításra mentsék a párharcot.

