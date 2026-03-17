A 20. percben Vínicius lövését kézzel ütötte ki szögletre a gólvonalon védekező Bernardo Silva. Ugyan Turpin játékvezető elsőre nem szúrta ki a kezezést, azonban a videóbíró kihívta a bírót, aki ezt kövően a tizenegyespontra mutatott, és kiállította Bernardo Silvát.

Vinícius Júnior visszavágott Donnarummának

Az odavágón Vinícius Júnior tizenegyest hibázott, Gianluigi Donnarumma könnyedén fogta a Real Madrid játékosának büntetőjét.

Most azonban Vinícius Júnior nyerte az idegek csatáját, ugyan oda lőtte a tizenegyest, ahová az odavágón is, azonban Donnarumma ezúttal nem balra, hanem jobbra vedődött el, így az olasz kapusnak esélye sem volt védeni a brazil támadó büntetőjét.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, így szólt be Donnarumma Viníciusnak az első mérkőzésen, mielőtt a brazil nekifutott a tizenegyesnek.





A félidő végén Erling Haaland góljával egyenlíteni tudott a Manchester City, azonban összesítésben így is 4-1 vezet a Real Madrid, így kilátástalan helyzetben a hazaiak, ugyanis emberhátrányban három gólt kellene szerezniük a második féidőben, hogy hosszabbításra mentsék a párharcot.

