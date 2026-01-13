Klopp a Real Madrid edzője lehet?

Kaotikus állapotok Madridban: Xabi Alonso távozott

Alig nyolc hónap után véget ért a Real Madrid és Xabi Alonso közös kalandja, miután a klub hivatalosan is bejelentette a szakember menesztését a Barcelona elleni Szuperkupa-vereséget követően. Hiába a korábbi hatalmas bizalom, a spanyol edző nem tudta stabilizálni a csapatot, és a háttérben komoly feszültségek húzódtak meg. A hírek szerint Alonso viszonya megromlott a keret olyan sztárjaival, mint Vinícius Jr. vagy Rodrygo, miközben Kylian Mbappé hiába ontotta a gólokat, a taktikai fegyelem és a sztárok szabadságvágya közötti ellentét felőrölte az öltözői egységet. A kispadot ideiglenesen Alvaro Arbeloa vette át, aki nyíltan elismerte, hogy munkáját nagyban inspirálja Jürgen Klopp liverpooli intenzitása.

Klopp reagált: „Valami nincs rendben”

Jürgen Klopp, aki jelenleg a Red Bull globális futballigazgatójaként tevékenykedik, a Servus TV adásában válaszolt a Madridból érkező megkeresésekre. A német szakember nem köntörfalazott, és kijelentette, hogy ez a döntés egyértelmű jele annak, hogy jelenleg valami nem stimmel a királyi gárdánál.

„Először is, szerintem ez egy újabb jele annak, hogy pillanatnyilag valami nincs rendben ott. Ha Xabi Alonso – aki az elmúlt két évben Leverkusenben megmutatta, milyen kiemelkedő edzői tehetség, és szerintem az ő korában, ennyi munka után ezt bátran ki lehet jelenteni –, mindössze hat hónap után távozni kényszerül Madridból, az több dolgot is megmutat. Egyrészt azt, hogy manapság már nincs idő. Másrészt pedig a Real Madridnál az elvárások érthető módon óriásiak.

Hogy egy ilyen döntést a pillanat hevében hozzanak meg, rögtön azután, hogy tegnap elveszítették a kupadöntőt a Barcelona ellen, az sokat elárul. Úgy gondolom, pletykákat már hallottunk egy ideje, most pedig – nem tudom, erre irányult-e a kérdése –, de ennek abszolút semmi köze hozzám, és nem is váltott ki belőlem semmit, ami valószínűleg a következő kérdés lett volna.

Meglepődtem, ez igaz – őszintén meglepődtem. Aztán jó páran rám írtak, én pedig különféle emojikkal válaszoltam nekik.”

A Szoboszlai-faktor: Csak csomagban jöhetnek?

A spanyol sajtó és a nemzetközi transzferguruk, köztük Fabrizio Romano is megerősítették, hogy a Real Madrid elnöksége továbbra is csodálattal tekint Kloppra. Azonban korábbi értesülések szerint a német tréner csak akkor vállalná el a madridi kispadot, ha leigazolják Szoboszlai Dominikot is. Szoboszlai élete formájában futballozik Liverpoolban, és pont azt a kreativitást és karaktert hozhatná a madridi középpályára, ami Luka Modrić és Toni Kroos korszakának lezárultával hiányzik. A magyar válogatott csapatkapitánya a profilja alapján tökéletesen illeszkedne Florentino Pérez jövőképébe.

Mi várható a következő hetekben?

A kvöetkező időszakban Arbeloa megpróbálja majd stabilizálni a csapatot, de a találgatások nem fognak csillapodni. A spanyol lapok már azt is elkezdték boncolgatni, hogy egy esetleges üzlet esetén pontosan mennyit is kereshetne a magyar válogatott csapatkapitánya a Real Madridnál. Kérdéses, hogy Szoboszlai, aki Liverpoolban közönségkedvenccé vált, hajlandó lenne-e követni mentorát a spanyol fővárosba, vagy maradna a Mersey partján. Egy dolog biztos: a Real Madridnál zajló átalakulások még tartogatnak meglepetéseket a 2026-os esztendőben, és Klopp elutasítása ellenére a neve továbbra is az első helyen szerepel a madridi kívánságlistán.

