A madridi kispadon az idény során már történt változás: a klub január elején menesztette Xabi Alonso vezetőedzőt, miután a csapat vereséget szenvedett az ősi rivális FC Barcelona ellen a Spanyol Szuperkupa döntőjében. A helyét ideiglenesen Álvaro Arbeloa vette át, azonban spanyol sajtóinformációk szerint ő várhatóan csak a szezon végéig marad a posztján - számolt be minderről a football365.com

A klubnál több jelölt neve is felmerült a jövőbeli vezetőedzői pozícióra. Klopp mellett szóba került az Unai Emery által irányított Aston Villa mestere, José Mourinho – aki jelenleg a Benfica kispadján ül –, valamint a klub korábbi legendája, Zinedine Zidane is. A fogadóirodák szerint azonban jelenleg Klopp az első számú esélyes. És mér nem is először merült fel a német tréner neve.

A spanyol beszámolók szerint a német szakember már előre egyeztetett a klubvezetőkkel a nyári átigazolási tervekről. A legfontosabb kívánsága a Manchester City spanyol középpályásának, Rodrinak a megszerzése, akit Klopp állítólag „nem alkuképes” igazolásként jelölt meg. Úgy véli, a madridi csapat legnagyobb problémája jelenleg a középpálya, és Rodri stabilitást hozhatna a rendszerbe.

A játékos állítólag nyitott lenne a váltásra, hiszen közel a harmincadik életévéhez szívesen térne vissza Spanyolországba. A szerződése 2027-ig köti a Cityhez, ám ha nem hosszabbít, a klub kénytelen lehet tárgyalni az eladásáról.

A tervek szerint négy játékos távozhat a nyáron a madridiaktól: Fran García, Dani Ceballos, Franco Mastantuono és David Alaba. A lehetséges érkezők között Rodri mellett szerepel a Borussia Dortmund védője, Nico Schlotterbeck, a Paris Saint‑Germain középpályása, Vitinha, valamint a tehetséges támadó, Kenan Yıldız.

A neves átigazolási szakértő, Fabrizio Romano ugyanakkor korábban úgy fogalmazott: a madridi vezetés valóban nagyra tartja Klopp munkáját, de jelenleg még nincsenek hivatalos tárgyalások a felek között.

