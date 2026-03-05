Goal.com
Jürgen Kloppgetty
Horváth Róbert Gábor

Már megint arról cikkeznek, hogy a Real Madridhoz tart Klopp

Spanyol sajtóértesülések szerint a nyáron jelentős átalakulás várható a Real Madrid keretében, és ennek középpontjában a német tréner, Jürgen Klopp állhat. A hírek szerint a jelenleg a Red Bull-csoport globális futballigazgatójaként dolgozó szakember lehet a madridiak következő vezetőedzője, és már a lehetséges keretalakításról is egyeztetett a klubvezetéssel.

A madridi kispadon az idény során már történt változás: a klub január elején menesztette Xabi Alonso vezetőedzőt, miután a csapat vereséget szenvedett az ősi rivális FC Barcelona ellen a Spanyol Szuperkupa döntőjében. A helyét ideiglenesen Álvaro Arbeloa vette át, azonban spanyol sajtóinformációk szerint ő várhatóan csak a szezon végéig marad a posztján - számolt be minderről a football365.com

A klubnál több jelölt neve is felmerült a jövőbeli vezetőedzői pozícióra. Klopp mellett szóba került az Unai Emery által irányított Aston Villa mestere, José Mourinho – aki jelenleg a Benfica kispadján ül –, valamint a klub korábbi legendája, Zinedine Zidane is. A fogadóirodák szerint azonban jelenleg Klopp az első számú esélyes. És mér nem is először merült fel a német tréner neve.    

A spanyol beszámolók szerint a német szakember már előre egyeztetett a klubvezetőkkel a nyári átigazolási tervekről. A legfontosabb kívánsága a Manchester City spanyol középpályásának, Rodrinak a megszerzése, akit Klopp állítólag „nem alkuképes” igazolásként jelölt meg. Úgy véli, a madridi csapat legnagyobb problémája jelenleg a középpálya, és Rodri stabilitást hozhatna a rendszerbe.    

A játékos állítólag nyitott lenne a váltásra, hiszen közel a harmincadik életévéhez szívesen térne vissza Spanyolországba. A szerződése 2027-ig köti a Cityhez, ám ha nem hosszabbít, a klub kénytelen lehet tárgyalni az eladásáról.   

A tervek szerint négy játékos távozhat a nyáron a madridiaktól: Fran García, Dani Ceballos, Franco Mastantuono és David Alaba. A lehetséges érkezők között Rodri mellett szerepel a Borussia Dortmund védője, Nico Schlotterbeck, a Paris Saint‑Germain középpályása, Vitinha, valamint a tehetséges támadó, Kenan Yıldız.   

A neves átigazolási szakértő, Fabrizio Romano ugyanakkor korábban úgy fogalmazott: a madridi vezetés valóban nagyra tartja Klopp munkáját, de jelenleg még nincsenek hivatalos tárgyalások a felek között.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

