Jürgen Klopp elárulta, hívta-e a Real Madrid edzőnek

Jürgen Klopp a 2023/24-es szezonban ült utoljára futballklub kispadján, akkor a Liverpooltól távozott a német szakember. Azóta a Red Bull-csoportnál tevékenykedő BL-győztes edzőt több klubbal is összeboronálták az utóbbi időben: a legtöbb pletykát a Real Madrid érdeklődéséről hallani, de felmerült az Atlético Madrid és a német válogatott is Klopp kapcsán.

A Real Madriddal kapcsolatos találgatásokat csillapította egy eseményen Klopp, és kissé dühösen reagált az ezt firtató kérdésre:

”Ez nonszensz, egyszer sem hívtak. Ez idegesítő. Ha hívott volna a Real, biztosan hallottatok volna róla, de nem hívtak.”

Úgy tűnik tehát, egyelőre nem tér vissza az edzősködéshez a német szakvezető, és a Red Bull-os állását sem kívánja feladni:

“Nincs tervben a távozásom a közeljövőben.”

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.