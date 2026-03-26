Mint ismert, a MagentaTV brutálisan erős szakértői csapattal készül a 2026-os világbajnokságra, a német csatorna nemrég bemutatta stábját, amelyben Klopp, Müller és Hummels is helyet kapott.
Derült égből villámcsapás: Jürgen Klopp váratlan szerepben tér vissza a világbajnokságon!
Klopp a bemutatón elárulta, mi lesz a szerepük a stúdióban
Különösen izgalmas Klopp szerepe, hiszen sokan már korábban is „tévébundestrainerként", azaz tévés szövetségi kapitányként tekintettek rá a kőkemény, tűpontos meglátásai miatt. Felmerült a kérdés: vajon „ráijeszthet-e” a jelenlegi szövetségi kapitányra, Julian Nagelsmannra?
Klopp azonban egyértelműen fogalmazott:
„Nem áll szándékomban kioktatni Julian Nagelsmannt, és nem akarom megmondani neki, hogyan lehetne jobban csinálni.”
Azt is elmondta, szerinte mi a szakértők valódi feladata:
„A mi dolgunk az, hogy szavakba öntsük azt, amit sokan esetleg nem láttak. Inkább betekintést adunk olyan dolgokba, amit a tévében nem lehet észrevenni.”
- Getty Images Sport
Klopp elmondta a véleményét Julian Nagelsmannról
A kritikától sem kell tartani Julian Nagelsmannak:
„Nem fogom azt mondani, hogy amit Julian elképzelt, az eleve nem működhetett.”
Majd jött a tipikus Klopp-humor:
„Azt majd rábízom Thomasra [Thomas Müller, a szerk], ha úgy van.”
Sőt, Klopp még meg is védte a kapitányt:
„Van egy magabiztos szövetségi kapitányunk – szerintem ez menő! Julian olyan, amilyen: egy nagyon magabiztos fiatal ember. Nekem ez tetszik.”
Jürgen Klopp gondolkozik-e a visszatérésen?
És hogy lesz-e valaha ő maga kapitány?
„Ezt már ezerszer elmondtam: jelenleg egyáltalán nem gondolkodom ezen. Edzőként még nem értem a pályám végére, szóval ki tudja, mit hoznak a következő évek.”
A kérdések sem zavarják:
„Egyáltalán nem idegesítő. Inkább jobb, ha az emberek azt gondolják, hogy egyszer talán lehetek szövetségi kapitány, mintha azt gondolnák, hogy semmiképp sem.”
A bemutatón már meg is volt az első „csörte” Müller és Klopp között egy 2013-as BL-döntős szituáció kapcsán – persze jó hangulatban, de azért szikrázott a levegő.
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Jürgen Klopp elmondása szerint a Real Madrid nem tett neki ajánlatot, a Királyi Gárda fel sem kereste.
