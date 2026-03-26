Müller, Klopp, HummelsGetty
Tim Ursinus

Derült égből villámcsapás: Jürgen Klopp váratlan szerepben tér vissza a világbajnokságon!

Az elmúlt hónapokban sokszor, sok helyen lehetett arról olvasni, hogy Jürgen Klopp elhagyja a Red Bull globális futballért felelős vezetői posztját, és a német válogatott vagy a Real Madrid vezetőedzője lesz. Azonban ezek a találgatások légből kapottnak bizonyultak, a Liverpool egykori vezetőedzője maradt az energiaital-gyártó cégnél. Azonban Klopp ennek ellenére mégis egy lépéssel közelebb került a német válogatotthoz, ugyanis az 58 éves tréner a német MagentaTV stúdiójában fogja elemezni a világbajnokság történéseit, két szakértő társával, Thomas Müllerrel és Mats Hummels-szel.

Mint ismert, a MagentaTV brutálisan erős szakértői csapattal készül a 2026-os világbajnokságra, a német csatorna nemrég bemutatta stábját, amelyben Klopp, Müller és Hummels is helyet kapott.

