Különösen izgalmas Klopp szerepe, hiszen sokan már korábban is „tévébundestrainerként", azaz tévés szövetségi kapitányként tekintettek rá a kőkemény, tűpontos meglátásai miatt. Felmerült a kérdés: vajon „ráijeszthet-e” a jelenlegi szövetségi kapitányra, Julian Nagelsmannra?

Klopp azonban egyértelműen fogalmazott:

„Nem áll szándékomban kioktatni Julian Nagelsmannt, és nem akarom megmondani neki, hogyan lehetne jobban csinálni.”

Azt is elmondta, szerinte mi a szakértők valódi feladata:

„A mi dolgunk az, hogy szavakba öntsük azt, amit sokan esetleg nem láttak. Inkább betekintést adunk olyan dolgokba, amit a tévében nem lehet észrevenni.”