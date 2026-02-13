Csak Szoboszlai Dominikkel együtt érkezne Klopp

A spanyol sportsajtóban folyamatosan téma a Liverpool korábbi mesterének esetlegese madridi szerepvállalása, információk szerint Kloppot mindig is vonzotta, hogy egyszer a Real Madrid (vagy a Barcelona) vezetőedzője legyen, így nyitott rá, hogy leüljön a madridi kispadra. Bár az igazsághoz hozzá tartozik, hogy az 58 éves német szakember nemrég cáfolta, hogy elhagyná a Red Bullt a Real Madrid kedvéért.

Volt szó korábban arról, hogy Klopp kedvéért akár korábbi játékosát, Szoboszlai Dominikot is szerződtetné Florentino Pérez (akár megduplázhatja fizetését Madridban a magyar válogatott csapatkapitánya), akiről nemrég kiderült, tárgyal ugyan a Liverpoollal szerződésének meghosszabbításáról, de megegyezésről egyelőre nincs szó.

Két játékossal nem számolna a német edző

Nemrég a Real Champs számolt be arról, számos játékos jövője bizonytalan, függetlenül attól, hogy Klopp megérkezik-e a spanyol fővárosba. Idén nyáron jelentős újjáépítés várható, amely távozókat és érkezőket is magában foglal. Spanyol sajtóértesülésekre hivatkozva arról ír a lap, miszerint Klopp úgy érzi, eljött az ideje, hogy a Madrid eladja Eduardo Camavingát és Rodrygót. Úgy véli, ők már „megmutatták a legjobb formájukat”, és „nem valószínű, hogy képesek lennének további fejlődésre”.

Klopp álláspontjának oka állítólag az, hogy a nyáron nagyjából 200 millió eurót szeretne költeni Premier League-játékosokra. A hírek szerint felmerült, hogy újra együtt dolgozna a liverpooli Alexis Mac Allisterrel - az argentin középpályás már azelőtt a Madrid radarján volt, hogy szóba került volna korábbi menedzserének érkezése. Rajta kívül úgy tűnik, Cristian Romero is szerepel a madridi csapat kívánságlistáján, mivel a klub szeretné megerősíteni a védelmét. A hírek szerint a védő várhatóan ezen a nyáron elhagyja a Tottenham Hotspurt.

Camavinga a Szoboszlai-terv része lehet

Ahhoz, hogy Jürgen Klopp saját képére formálhassa a csapatot, Szoboszlai Dominikra mindenképpen szüksége lesz a németnek. Ahogyan arról a GOAL is beszámolt, a magyar válogatott középpályás értékét 140 millió euróban határozta meg a Real Madrid, a játékos megszerzéséhez pedig Eduardo Camavingát is bevonná a spanyol csapat a Liverpollal való tárgyalásokba.

A Real Champs szerint a Liverpool kívánságlistáján egyébként is szerepel Camavinga, és a Vörösök tűnnek a "favoritnak" a francia aláírásáért. A Real Madrid középpályásának még három évig érvényes szerződése van a spanyol fővárosban, de így is ő lehet az első távozó a lehetséges Klopp-érában.

Kapcsolódó

A Real Madrid Szoboszlaival tárgyal? A magyar játékos brutális összegért válthat csapatot!

Klopp csak egy esetben vállalja el a Real Madrid kispadját: ha leigazolják Szoboszlait!?

A Real Madrid után egy újabb spanyol gigász is bejelentkezett Szoboszlai Dominikért, de mit lép a Liverpool?

Eldőlhetett Szoboszlai Dominik sorsa, itt folytatja pályafutását

Szenzáció! A Real Madrid Klopp kedvéért bankot robbantana Szoboszlai Dominikért!

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.