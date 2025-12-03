Szoboszlai Dominik minden kétséget kizárólag jelenleg a Liverpool egyik legjobb formában lévő játékosa. Minden szakíró ódákat zeng a magyar válogatott csapatkapitányáról, még úgyis, hogy a Liverpool az elmúlt 13 tétmérkőzéséből 9-et elveszített.

Szoboszlai teljesítményére azonban nemcsak a szakírók figyeltek fel, hanem a rivális klubok is, az elmúlt hetekben több nívós portál, köztük a BBC is arról számolt be, hogy a Real Madrid és a Manchester City is élénken érdeklődik a magyar játékos iránt.

A Real Madrid állítólag már 2025 januárjában is megkörnyékezte Szoboszlait, azonban akkor a blancók még úgy ítélték meg, hogy a transzfert nem lehet összehozni.

A portnews.az szerint azonban a Királyi Gárda ismét akcióba lendült, és minden követ megmozgatna azért, hogy megszerezze Szoboszlait. A portál szerint a madridiak akár meg is dupláznák a magyar játékos fizetését. Szoboszlai jelenleg heti 120 ezer fontot keres a Liverpoolnál, vagyis egy esetleges madridi transzfer után 240 ezer fontot vihetne haza hetente.

A 25 éves középpályás szerződése 2028 nyarán jár le a Liverpoolnál, ahol a Capology szerint a keret 12. legjobban kereső játékosának számít. Összehasonlításképpen, Mohamed Szalah 400.000 fontot, Virgil van Dijk 350.000 fontot, Hugo Ekitiké és a Florian Wirtz 200-200 ezer fontot vihetnek haza hetente.

Szoboszlai Dominik teljesítménye egyételműen fizetésemelésért kiált

A Liverpoolnál ráeszméltek, hogyha nem emelnek Szoboszlai fizetésén, könnyen lecsaphatják a kezükről a csapat motorját. Fabrizio Romano információi szerint már novemberben megkezdődtek a tárgyalások a klub és a játékos között a 2028-ig tartó szerződés meghosszabbításáról, ami természetesen magasabb bérezést is vonna maga után.

A hírek egy irányba mutatnak, Szoboszlai Dominik teljesítményével egyértelműen kiérdemelte, hogy magasabb fizetést kapjon, a kérdés már csak az, hogy ezt a Liverpool kínálja-e fel neki, vagy egy európai rivális csap le rá.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.