A madridi átigazolási hírekben mindig jól értesült Defensa Central információi szerint a Real Madrid még mindig nem tett le Szoboszlai Domonik leigazolásáról, sőt, a blancók emelték a tétet, állítólag 90 millió eurót sem sajnálnának a Liverpool nyolcasáért. Korábban arról is beszámoltunk, hogy a blancók hajlandóak megduplázni a magyar játékos fizetését, ha hozzájuk igazol.

Szoboszlai Dominik jól érzi magát Liverpoolban, de...

A Királyi Gárda még annak ellenére sem tett le Szoboszlai megszerzéséről, hogy maga a 25 éves játékos is elismerte, hogy jól érzi magát Liverpoolban, és a klubbal a szerződéshosszabbításról tárgyalnak:

„Természetesen vannak egyeztetések. A média sok mindent felnagyít, ez a dolgotok, de valóban zajlanak a beszélgetések. Van előrelépés, de döntés még nincs. Addig is minden edzésen és meccsen a legjobbamat adom a csapatért és a szurkolókért. Boldog vagyok itt, de mindenki tudja, hogyan működik a futball"

– árulta el Szoboszlai a jövőjét firtató kérdésekre.

A Real Madrid mesterterve

A Defensa Central szerint a Real Madrid a nyáron Jürgen Kloppot szeretné kinevezni a frissen kinevezett Álvaro Arbeloa helyére. Ahogy arról korábban már a GOAL is beszámolt, hogy Florentino Pérez nagy rajongója a jelenleg a Red Bull-csoportot irányító vezetőedzőnek.

A spanyol lap szerint Kloppot mindig is vonzotta, hogy egyszer a Real Madrid vagy a Barcelona vezetőedzője legyen, így nyitott rá, hogy leüljön a madridi kispadra. Bár az igazsághoz hozzá tartozik, hogy az 58 éves német szakember nemrég cáfolta, hogy elhagyná a Red Bullt a Real Madrid kedvéért.

A királyiak pedig Jürgen Klopp elcsábítása után egykori játékosával, Szoboszlai Dominikkal erősítenék meg a középpályát. Bár a spanyol lap is megjegyzi, hogy a Liverpoolnak esze ágában sincs eladni egyik legnagyobb értékét, azt pedig pláne nehéz lenne elképzelni, hogy a Premier League egyik legjobb középpályásáért 90 millió euró elég lenne.

Szoboszlai Dominikot szerződése 2028 nyaráig köti a Liverpoolhoz, piaci értékét a mértékadó Transfermarkt 85 millió euróra becsüli.

Szoboszlai fantasztikus formában van

A magyar válogatott középpályása szenációs idényt fut, harminc tétmérkőzésen hét gól és öt gólpassza a mérlege. Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Szoboszlai bevette a Leeds United, az Inter (Bajnokok Ligája), a Barnsley és legutóbb a Marseille (szintén Bajnokok Ligája) kapuját is.